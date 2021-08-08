США виграли медальний залік Олімпіади-2020: фінальні підсумки змагань в Токіо (фото)

У заключний день Олімпійських ігор американські спортсмени завоювали три золоті медалі, що дозволило США перегнати Китай в командному заліку.

Збірна США перемогла в загальнокомандному медальному заліку за підсумками Олімпіади-2020, що проходила в Токіо.

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У неділю, 8 серпня, в Токіо пройде церемонія закриття XXXII літніх Олімпійських ігор.

Переможцем загальнокомандного медального заліку Олімпіади-2020 стала збірна Сполучених Штатів, яка завоювала 113 медалей.

Збірна США в заключний день Олімпійських ігор 2020 в Токіо завоювала три золоті медалі, що дозволило американським спортсменам перегнати Китай в командному заліку.

Китай з 88 медалями, серед яких 38 золотих, посів друге місце в командному заліку за підсумками Олімпіади-2020. Третє місце дісталося господарям Олімпійських ігор — японські спортсмени завоювали 58 медалей.

Збірна України з 19 завойованими медалями зайняла 44 місце в командному рейтингу за підсумками Олімпійських ігор 2020 в Токіо. Всього на Олімпіаді медалі отримували представники 86 країн.

Варто відзначити, що збірна США перемагає в медальному заліку на третіх Олімпійських іграх поспіль.

Російські спортсмени, які виступали під егідою ОКР (Олімпійський комітет Росії — ред.) зайняли п'яте місце в загальному заліку, завоювавши 71 медаль.

[ + – ] Підсумки Олімпіади в Токіо

Раніше Фокус повідомляв, що Україна на Олімпіаді-2020 завоювала 19 медалей. Українські спортсмени посіли 44 місце в загальному медальному заліку, перевершивши результат Олімпійських ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро, де наша збірна завоювала всього 11 медалей.

Також Фокус розповідав, що Україна виграла чотири медалі в передостанній день змагань. Українські спортсмени завоювали дві срібні та бронзові медалі, що дозволило збірній України вийти на 44 місце в загальному медальному заліку.