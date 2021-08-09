Игрок "Динамо" выбыл на полгода из-за тяжелой травмы

Денис Попов получил серьезное повреждение в первом своем матче чемпионата Украины.

Центральный защитник команды Денис Попов перенес операцию после травмы, полученной в перенесенном поединке второго тура чемпионата Украины против "Вереса", сообщает официальный сайт киевского "Динамо".

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Напомним, эта игра стала дебютной для столичной команды в текущем сезоне украинской Премьер-лиги, а сам Попов забил первый гол в матче, который завершился с итоговым счетом 4:0 в пользу коллектива Мирчи Луческу.

На 34-й минуте встречи защитник получил повреждение, из-за чего тренерский штаб был вынужден провести замену, и вместо Попова на поле вышел Илья Забарный.

Как показало дальнейшее исследование, футболист "Динамо" получил травму передней крестообразной связки. Ожидается, что срок восстановления после подобного повреждения и операции составит шесть месяцев.

Стоит отметить, что в прошедших поединках не присутствует и главный тренер "Динамо" Мирча Луческу, которому врачи запретили посещать матчи из-за болезни. К слову, румынский специалист даже не летал с командой на товарищеский поединок против "Фенербахче", который завершился со счетом 1:1. Как выяснилось, тренер перенес операцию по удалению кисты.

Известно, что, несмотря на начало сезона, киевляне проведут еще один контрольный матч , а соперником выступит действующий чемпион Италии – миланский Интер. Встреча запланирована на 14-е августа в итальянском городе Монца.

В рамках чемпионата Украины "Динамо" также идет без потерь. В последнем матче киевлянам удалось одолеть со счетом 2:1 серьезного соперника – луганскую "Зарю". Главный конкурент "Динамо" – "Шахтер" – свой матч в туре проиграл "Александрии" со счетом 1:2.