Гравець "Динамо" вибув на пів року через важку травму

Денис Попов отримав серйозне пошкодження в першому своєму матчі чемпіонату України.

Центральний захисник команди Денис Попов переніс операцію після травми, отриманої в перенесеному поєдинку другого туру чемпіонату України проти "Вереса", повідомляє офіційний сайт київського "Динамо".

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Нагадаємо, ця гра стала дебютною для столичної команди в поточному сезоні української Прем'єр-ліги, а сам Попов забив перший гол у матчі, який завершився з підсумковим рахунком 4:0 на користь колективу Мірчі Луческу.

На 34-й хвилині зустрічі захисник отримав пошкодження, через що тренерський штаб був змушений провести заміну, і замість Попова на поле вийшов Ілля Забарний.

Як показало подальше дослідження, футболіст "Динамо" отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки. Очікується, що термін відновлення після подібного пошкодження й операції складе шість місяців.

Варто відзначити, що в минулих поєдинках не присутній і головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, якому лікарі заборонили відвідувати матчі через хворобу. До слова, румунський фахівець навіть не літав із командою на товариський поєдинок проти "Фенербахче", який завершився з рахунком 1:1. Як з'ясувалося, тренер переніс операцію з видалення кісти.

Відомо, що, незважаючи на початок сезону, кияни проведуть ще один контрольний матч, а суперником виступить чинний чемпіон Італії — міланський "Інтер". Зустріч запланована на 14-е серпня в італійському місті Монца.

У межах чемпіонату України "Динамо" також іде без втрат. В останньому матчі киянам вдалося здолати з рахунком 2:1 серйозного суперника — луганську "Зорю". Головний конкурент "Динамо" — "Шахтар" — свій матч у турі програв "Олександрії" з рахунком 1:2.