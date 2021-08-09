19-летняя украинская спортсменка может завершить карьеру после провала на Олимпиаде-2020

София Лыскун в Токио приехала в статусе чемпионки Европы. Тренер призывал спортсменку бороться дальше после неудачной попытки, но моральное состояние было подавленным.

19-летняя прыгунья в воду София Лыскун раздумывает над завершением своей карьеры после неудачного выступления на Олимпийских играх 2020, которые проходили в Токио. Об этом спортсменка рассказала в комментарии Суспільному.

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Для украинской спортсменки Олимпиада-2020 в Токио была первой в карьере, а на соревнования София Лыскун приехала в статусе чемпиона Европы по прыжкам в воду с 10-метровой высоты.

София Лыскун в Токио во время квалификации выполнила три прыжка в воду из пяти с результатами вне топ-20, а во время второй и третьей попытки украинка показала предпоследний и последние результаты.

Во время выполнения третьего прыжка 19-летняя украинка не смогла с первой попытки зафиксировать стойку на руках, из-за чего получила всего 14 баллов от судей. После выступления на Олимпиаде-2020 София Лыскун в комментарии журналистам призналась, что не знает, будет ли готовиться к Олимпийским играм 2024 в Париже, и всерьез раздумывает над завершением своей карьеры.

"Буду ли готовиться к Олимпиаде-2024? Не знаю. Больше нет, чем да. Потому что вот так. Да, (планирую завершить карьеру — ред.)", — заявила 19-летняя спортсменка в комментарии Суспільному.

После выступления в Токио, как рассказала София Лыскун, чувствует себя ужасно. Спортсменка ожидала лучшего от себя выступления, но "получилось как получилось".

Тренер пытался подбодрить Софию Лыскун после неудачной попытки, но моральное состояние уже было подавленным.

"Эмоции ужасные, потому что выступила ужасно. Упала во время третьего прыжка со стойки. Конечно, ожидала чего-то большего, но получилось как получилось. Тренер пытался вернуть меня в соревновательное состояние. Но, скажем, вот это состояние было потеряно после того, как упала", — подытожила украинская прыгунья в общении с журналистами.

Ранее Фокус публиковал итоги выступлений украинских спортсменов на Олимпиаде-2020, официальная церемония закрытия которой состоялась 8 августа.

Также Фокус рассказывал о скандале, в который угодила легкоатлетка Ярослава Магучих на Олимпиаде в Токио. После завоеванной бронзы украинка решила поздравить россиянку Марию Ласицкене с "золотом", обняв ее и обернув в украинский флаг. Украинцы в соцсетях раскритиковали Ярославу Магучих, поскольку Мария Ласицкене является доверенным лицом Владимира Путина и действующим капитаном Вооруженных сил РФ.