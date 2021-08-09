19-річна українська спортсменка може завершити кар'єру після провалу на Олімпіаді-2020

Софія Лискун у Токіо приїхала в статусі чемпіонки Європи. Тренер закликав спортсменку боротися далі після невдалої спроби, але моральний стан був пригніченим.

19-річна стрибунка у воду Софія Лискун роздумує над завершенням своєї кар'єри після невдалого виступу на Олімпійських іграх 2020 року, які проходили в Токіо. Про це спортсменка розповіла в коментарі Суспільному.

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Для української спортсменки Олімпіада-2020 на Токіо була першою в кар'єрі, а на змагання Софія Лискун приїхала в статусі чемпіонки Європи зі стрибків у воду з 10-метрової висоти.

Софія Лискун у Токіо під час кваліфікації виконала три стрибки в воду з п'яти з результатами поза топ-20, а під час другої та третьої спроби українка показала передостанній і останній результати.

Під час виконання третього стрибка 19-річна українка не змогла з першої спроби зафіксувати стійку на руках, через що отримала всього 14 балів від суддів. Після виступу на Олімпіади-2020 Софія Лискун у коментарі журналістам зізналася, що не знає, чи буде готуватися до літньої олімпіади 2024 року в Парижі, і всерйоз роздумує над завершенням своєї кар'єри.

"Чи буду готуватися до Олімпіади-2024? Не знаю. Більше ні, ніж так. Тому що ось так. Так, (планую завершити кар'єру — ред.)", — заявила 19-річна спортсменка в коментарі Суспільному.

Після виступу в Токіо, як розповіла Софія Лискун, почувається жахливо. Спортсменка очікувала кращого від себе виступу, але "вийшло як вийшло".

Тренер намагався підбадьорити Софію Лискун після невдалої спроби, але моральний стан вже був пригніченим.

"Емоції жахливі, тому що виступила жахливо. Впала під час третього стрибка зі стійки. Звичайно, очікувала чогось більшого, але вийшло як вийшло. Тренер намагався повернути мене в змагальний стан. Але, скажімо, ось цей стан було втрачено після того, як впала", — підсумувала українська стрибунка в спілкуванні з журналістами.

Раніше Фокус публікував підсумки виступів українських спортсменів на Олімпіаді-2020 року, офіційна церемонія закриття якої відбулася 8 серпня.

Також Фокус розповідав про скандал, у який потрапила легкоатлетка Ярослава Магучіх на Олімпіаді в Токіо. Після завойованої бронзи українка вирішила привітати росіянку Марію Ласіцкене з "золотом", обнявши її та обернувши в український прапор. Українці в соцмережах розкритикували Ярославу Магучіх, оскільки Марія Ласіцкене є довіреною особою Володимира Путіна та чинним капітаном Збройних сил РФ.