Без Месси не может: звездный новичок "Барселоны" выбыл на долгий срок

Серхио Агуэро не сможет дебютировать в официальном матче в ближайшее время.

Новичок и форвард "Барселоны" Серхио Агуэро получил повреждение в контрольном матче, и не сможет помочь своей команде в течение 10 недель из-за травмы голени, утверждает испанское издательство Sport.

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Напомним, футболист присоединился к каталонской команде этим летом на правах свободного агента. До этого в течение десяти лет аргентинский нападающий выступал в футболке "Манчестер Сити", будучи лидером команды и выиграв множество трофеев.

Тем не менее, в последнем сезоне Агуэро потерял место в основе "горожан", в том числе из-за травм, проведя в составе команды в рамках английской Премьер-лиги всего 12 встреч. Последней игрой форварда был финал Лиги чемпионов, в котором "Манчестер Сити" проиграл "Челси" со счетом 0:1.

Ранее СМИ публиковали информацию, что Агуэро и вовсе может в скором времени покинуть "Барселону", а причиной такого решения может стать уход Лионеля Месси. Утверждается, что руководство каталонцев приглашало нападающего в команду под предлогом того, что он сможет выступать с легендой "блаугранас" в одной команде. Как известно, вне поля два футболиста являются близкими друзьями.

Напомним, руководству "Барселоны" не удалось продлить контракт с Месси несмотря на то, что стороны были готовы заключить сделку, а переговоры провалились из-за правил Ла Лиги и финансовой ситуации внутри каталонцев.

К слову, "Барселона" заблаговременно усилила позицию нападающего. Помимо Агуэро, к команде Рональда Кумана также присоединился форвард сборной Нидерландов и экс-игрок "Лиона" Мемфис Депай, который также перешел на правах свободного агента.