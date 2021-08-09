Без Мессі не може: зірковий новачок "Барселони" вибув на довгий термін

Серхіо Агуеро не зможе дебютувати в офіційному матчі найближчим часом.

Новачок і форвард "Барселони" Серхіо Агуеро отримав пошкодження в контрольному матчі, і не зможе допомогти своїй команді протягом 10 тижнів через травму гомілки, стверджує іспанське видання Sport.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Нагадаємо, футболіст приєднався до каталонської команди цього літа на правах вільного агента. До цього протягом десяти років аргентинський нападник виступав у футболці "Манчестер Сіті", будучи лідером команди і виграв безліч трофеїв.

Проте, в останньому сезоні Агуеро втратив місце в основі "містян", зокрема через травми, провівши в складі команди в рамках англійської Прем'єр-ліги всього 12 зустрічей. Останньою грою форварда був фінал Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Сіті" програв "Челсі" з рахунком 0:1.

Раніше ЗМІ публікували інформацію, що Агуеро взагалі може незабаром покинути "Барселону", а причиною такого рішення може стати відхід Ліонеля Мессі. Стверджується, що керівництво каталонців запрошувало нападника в команду під приводом того, що він зможе виступати з легендою "блаугранас" в одній команді. Як відомо, поза полем обидва футболісти є близькими друзями.

Нагадаємо, керівництву "Барселони" не вдалося продовжити контракт із Мессі незважаючи на те, що сторони були готові укласти угоду, а переговори провалилися через правила Ла Ліги і фінансову ситуацію всередині каталонців.

До речі, "Барселона" завчасно посилила позицію нападника. Крім Агуеро, до команди Роналда Кумана також приєднався форвард збірної Нідерландів та ексгравець "Ліона" Мемфіс Депай, який також перейшов на правах вільного агента.