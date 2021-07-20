"Барселона" презентувала зіркового новачка (відео)

Каталонський клуб отримав посилення у вигляді топового нападника, нашумілого на Євро-2020.

Гранд іспанського футболу "Барселона" представила своїм фанатам зіркового новачка команди нападника Мемфіса Депая.

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Нідерландський нападник повернувся в розташування каталонців після відпустки і був представлений як новий гравець.

Депай сповнений оптимізмом і хоче скоріше почати тренування в новому клубі.

"Це особливий день, я дуже радий бути тут, на Камп Ноу, я не можу дочекатися зустрічі з товаришами по команді. Я щойно повернувся з відпустки, і тепер настав час зосередитися на роботі. Постараюся адаптуватися в Барселоні якомога швидше", — наводить слова Депая пресслужба каталонського клубу.

Також зірковий новачок поділився своєю думкою про головного тренера команди Рональда Кумане, з яким вони раніше вже співпрацювали в збірній Нідерландів.

"З Куманом я зробив багато кроків вперед, гра в збірній під його керівництвом була дуже важлива. Він підтримував мене під час травми. Він бачив, як я борюся за те, щоб повернутися сильніше, ніж раніше, він у всьому мене підтримував. Він наполіг на моєму переїзді, тому я дуже щасливий. Я готовий до бою", — додав Депай.

Крім Мемфіса Депая "Барселона" підписала нападника "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро, сума його відступних — 100 мільйонів євро.

32-річний аргентинський форвард виступав у складі "Сіті" з 2011 року. Агуеро виграв разом із "Манчестер Сіті" пʼять чемпіонатів Англії, Кубок і три Суперкубки Англії, а також шість Кубків англійської ліги.

Також "Барселона" продовжує переговори щодо нового контракту легенди клубу Ліонеля Мессі.