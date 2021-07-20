"Барселона" презентовала звездного новичка (видео)

Каталонский клуб получил усиление в виде топового нападающего, нашумевшего на Евро-2020.

Гранд испанского футбола "Барселона" представила своим фанатам звездного новичка команды нападающего Мемфиса Депая.

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Нидерландский нападающий вернулся в расположение каталонцев после отпуска и был представлен в качестве нового игрока.

Депай преисполнен оптимизмом и хочет поскорее приступить к тренировкам в новом клубе.

"Это особенный день, я очень рад быть здесь, на Камп Ноу, я не могу дождаться встречи с товарищами по команде. Я только что вернулся из отпуска, и теперь пора сосредоточиться на работе. Постараюсь адаптироваться в Барселоне как можно быстрее", – приводит слова Депая пресс-служба каталонского клуба.

Также звездный новичок поделился своим мнением о главном тренере команды Рональде Кумане, с которым они ранее уже сотрудничали в сборной Нидерландов.

"С Куманом я сделал много шагов вперед, игра в сборной под его руководством была очень важна. Он поддерживал меня во время травмы. Он видел, как я борюсь за то, чтобы вернуться сильнее, чем раньше, он во всем меня поддерживал. Он настоял на моем переезде, поэтому я очень счастлив. Я готов к бою", — добавил Депай.

Кроме Мемфиса Депая "Барселона" подписала нападающего "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, сумма его отступных – 100 миллионов евро.

32-летний аргентинский форвард выступал в составе "Сити" с 2011 года. Агуэро выиграл вместе с "Манчестер Сити" пять чемпионатов Англии, Кубок и три Суперкубка Англии, а также шесть Кубков английской лиги.

Также "Барселона" продолжает переговоры по новому контракту легенды клуба Лионеля Месси.