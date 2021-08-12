Адреналин и счастье. Министр спорта Гутцайт защитил Ярославу Магучих (видео)

Вадим Гутцайт призвал поставить точку в скандале вокруг Ярославы Магучих и поддержать спортсменку.

Объятия между украинской спортсменкой Ярославой Магучих и российской прыгуньей Марией Ласицкене — последствие большой радости после победы. Так министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал скандал вокруг Ярославы Магучих Телеграм-каналу Pavlovsky News.

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"Когда ты побеждаешь, а особенно в Олимпийских играх, у тебя бьет адреналин, ты очень счастлив. И когда рядом другие спортсмены, они поздравляют друг друга", — заявил министр. По его мнению, Магучих уже сойдя с пьедестала поняла, что сделала что-то не так. "Но тогда она очень радовалась за эту медаль, и вся Украина радовалась за эту медаль, и я хочу поставить точку в том, что нужно поддержать эту спортсменку", — уверен Гутцайт.

Также министр спорта прокомментировал и "вызов на ковер" в Министерство обороны Магучих после этой ситуации. Он считает, что там спортсменку должны просто поздравить, а если и дать советы, то в "ходе дружеской беседы".

Напомним, сегодня скандал прокомментировала и сама его участница Ярослава Магучих. По ее словам, политической позиции в объятиях и фото с Ласицкене у нее не было.

Фокус вместе с экспертами разбирал громкую ситуацию и размышлял, чему скандал с фото должен научить украинское общество.