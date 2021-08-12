Адреналін і щастя. Міністр спорту Гутцайт захистив Ярославу Магучіх (відео)

Вадим Гутцайт закликав поставити крапку в скандалі навколо Ярослави Магучіх і підтримати спортсменку.

Обійми між українською спортсменкою Ярославою Магучіх і російської стрибункою Марією Ласіцкене — наслідок великої радості після перемоги. Так міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував скандал навколо Ярослави Магучіх телеграм-каналу Pavlovsky News.

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"Коли ти перемагаєш, а особливо в Олімпійських іграх, у тебе б'є адреналін, ти дуже щасливий. І коли поруч інші спортсмени, вони вітають один одного", — заявив міністр. На його думку, Магучіх вже зійшовши з п'єдесталу зрозуміла, що зробила щось не так. "Але тоді вона дуже раділа за цю медаль, і вся Україна раділа за цю медаль, і я хочу поставити крапку в тому, що потрібно підтримати цю спортсменку", — упевнений Гутцайт.

Також міністр спорту прокоментував і "виклик на килим" до Міністерства оборони Магучіх після цієї ситуації. Він вважає, що там спортсменку повинні просто привітати, а якщо й дати поради, то в "ході дружньої бесіди".

Нагадаємо, сьогодні скандал прокоментувала і сама його учасниця Ярослава Магучіх. За її словами, політичної позиції в обіймах і фото з Ласіцкене в неї не було.

Фокус разом із експертами розбирав гучну ситуацію та розмірковував, чого скандал із фото повинен навчити українське суспільство.