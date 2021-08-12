"У цьому не було моєї політичної позиції". Магучіх вперше прокоментувала фото з Ласіцкене (відео)

Спортсменка нагадала, що в Україні є свобода думки і подякувала критикам за те, що роблять її сильнішою.

Українська спортсменка і бронзова призерка Олімпіади в Токіо-2020 вперше прокоментувала скандал, який розгорівся після її привітання з перемогою росіянки Марії Ласіцкене. Про це повідомляє Страна.

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Ярославу Магучіх та інших українських олімпійців в аеропорту "Бориспіль" зустріли оваціями. На питання про те, як спортсменка ставиться до цькування, які розгорілися після фото з росіянкою, Ярослава нагадала, що представляє Україну на міжнародному рівні з 2017 року. "Я дуже пишаюся тим, що піднімаю прапор України. Ми готувалися до Олімпіади, і ця медаль для мене дуже важлива", — заявила Магучіх і підкреслила, що для неї ця медаль — золота (нагадаємо, спортсменка отримала бронзу).

"Ми всі традиційно привітали одне одного", — пояснила спортсменка. — "У цьому не було ніякої моєї політичної чи іншої позиції".

Ярослава звернулася до тих, хто труїть її в соціальних мережах: "У нас є свобода думки, і я дякую всім, хто мене підтримує і розуміє, і також хочу подякувати моїм критикам — це досвід для мене і робить мене сильнішою".

Нагадаємо, Ярослава Магучіх виграла бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо за стрибки у висоту, осиливши 2,00 м. Більше її медалі багатьом запам'яталося привітання Марії Ласіцкене. Спортсменки по-дружньому обнялися для фото, що викликало неоднозначну реакцію в соцмережах і Міністерстві оборони (Магучіх є сержанткою ЗСУ, а Ласіцкене — капітаном ВС РФ). Найбільше в своїй критиці відзначилася екснардепка і викладачка Львівської Політехніки Ірина Фаріон, назвавши 19-річну медалістку біосміттям.

Фокус разом з експертами розбирався, чому скандал із фото повинен навчити українське суспільство. А напередодні Олімпіади взяв інтерв'ю у Ярослави Магучіх, де та згадала про своє ставлення до Марії Ласіцкене.