Спортсменка напомнила, что в Украине есть свобода мысли и поблагодарила критиков за то, что делают ее сильнее.

Украинская спортсменка и бронзовый призер Олимпиады в Токио-2020 впервые прокомментировала скандал, который разгорелся после ее поздравления с победой россиянки Марии Ласицкене. Об этом сообщает Страна.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Ярославу Магучих и других украинских олимпийцев в аэропорту "Борисполь" встретили овациями. На вопрос о том, как спортсменка относится к травле, которая разгорелась после фото с россиянкой, Ярослава напомнила, что представляет Украину на международном уровне с 2017 года. "Я очень горжусь тем, что поднимаю флаг Украины. Мы готовились к Олимпиаде, и эта медаль для меня очень важна", — заявила Магучих и подчеркнула, что для нее эта медаль — золотая (напомним, спортсменка получила бронзу).

"Мы все традиционно поздравили друг друга", — пояснила спортсменка. — "В этом не было никакой моей политической или иной позиции".

Ярослава обратилась к тем, кто травит ее в соцсетях: "У нас есть свобода мысли, и я благодарю всех, кто меня поддерживает и понимает, и также хочу поблагодарить моих критиков — это опыт для меня и делает меня сильнее".

Напомним, Ярослава Магучих выиграла бронзовую медаль на Олимпиаде в Токио за прыжки в высоту, осилив 2.00 м. Больше ее медали многим запомнилось поздравление Марии Ласицкене. Спортсменки по-дружески обнялись для фото, что вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях и Министерстве обороны (Магучих является сержантом ВСУ, а Ласицкене — капитаном ВС РФ). Больше всех в своей критике отличилась экс-нардеп и преподаватель Львовской Политехники Ирина Фарион, назвав 19-летнюю медалистку биомусором.

Фокус вместе с экспертами разбирался, чему скандал с фото должен научить украинское общество. А в преддверии Олимпиады взял интервью у Ярославы Магучих, где та упомянула о своем отношении к Марии Ласицкене.