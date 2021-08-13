Определился соперник "Зари" в плей-офф Лиги Европы

Подопечные Виктора Скрипника сыграют с европейским клубом с богатой футбольной историей.

Луганская "Заря" узнала, с кем играть в плей-офф квалификации в групповой этап Лиги Европы – этой командой стал венский "Рапид". Австрийская команда по сумме двухматчевого противостояния смогла одолеть кипрский "Анортосис".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Стоит отметить, что австрийский коллектив выездной матч киприотам проиграл со счетом 2:1, но пройти в следующую стадию турнира удалось за счет уверенной домашней победе со счетом 3:0.

Матчи между "Зарей" и "Рапидом" запланированы на 19-е и 26-е августа соответственно. Напомним, даже в случае проигрыша, луганская команда без еврокубков не останется – проигравший автоматически опустится в групповой этап новосозданного турнира – Лиги Конференций.

Некоторые украинские команды уже прекратили свое участие в еврокубках. Так, в третьем квалификационном раунде Лиги Конференций "Колос" по серии послематчевых пенальти уступил казахстанскому "Шахтеру" из Караганды. Оба матча в основное время закончились нулевой ничьей.

Еще раньше выбыла из евротурниров "Ворскла". Полтавчане во втором раунде Лиги Конференций не смогли преодолеть финский "КУпС". В основное время оба матча закончились со счетом 2:2, а в дополнительное время ответного противостояния финны смогли вырвать победу и пройти дальше.

Продолжает борьбу за групповой этап Лиги чемпионов и донецкий "Шахтер". Команда Де Дзерби преодолела в третьем квалификационном раунде бельгийский "Генк" со счетом 4:2 по сумме двух встреч. В плей-офф раунде "горнякам" предстоит сразиться против "Монако". Напомним, проигравшая в этом противостоянии команда автоматически опуститься в групповой этап Лиги Европы.

К слову, "Шахтер" проведет свой домашний матч против "Монако" в Харькове.