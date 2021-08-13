Визначився суперник "Зорі" в плей-офф Ліги Європи

Підопічні Віктора Скрипника зіграють із європейським клубом з багатою футбольною історією.

Луганська "Зоря" дізналася, з ким гратиме в плей-офф кваліфікації до групового етапу Ліги Європи — цією командою став віденський "Рапід". Австрійська команда за сумою двоматчевого протистояння змогла здолати кіпрський "Анортосіс".

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Варто відзначити, що австрійський колектив виїзний матч кіпріотам програв із рахунком 21, але пройти в наступну стадію турніру вдалося за рахунок впевненої домашньої перемоги з рахунком 3: 0.

Матчі між "Зорею" та "Рапідом" заплановані на 19-е і 26-е серпня відповідно. Нагадаємо, навіть у разі програшу луганська команда без єврокубків не залишиться — той, хто програв автоматично опуститься до групового етапу новоствореного турніру — Ліги Конференцій.

Деякі українські команди вже припинили свою участь у єврокубках. У третьому кваліфікаційному раунді Ліги Конференцій "Колос" по серії післяматчевих пенальті поступився казахстанському "Шахтарю" з Караганди. Обидва матчі в основний час закінчилися нульовою нічиєю.

Ще раніше вибула з євротурнірів "Ворскла". Полтавчани в другому раунді Ліги Конференцій не змогли подолати фінський "Купс". В основний час обидва матчі закінчилися з рахунком 2:2, а в додатковий час у відповідь протистояння фіни змогли вирвати перемогу та пройти далі.

Продовжує боротьбу за груповий етап Ліги чемпіонів і донецький "Шахтар". Команда Де Дзербі подолала в третьому кваліфікаційному раунді бельгійський "Генк" із рахунком 4:2 за сумою двох зустрічей. У плей-офф раунді "гірникам" доведеться поборотися проти "Монако". Нагадаємо, що команда, яка програє в цьому протистоянні, автоматично опуститься в груповий етап Ліги Європи.

До слова, "Шахтар" проведе свій домашній матч проти "Монако" в Харкові.