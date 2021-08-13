150 млн евро за Кейна: "Манчестер Сити" может побить свой трансферный рекорд

"Горожане" стремятся как можно быстрее завершить трансфер звездного форварда.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола настаивает на том, чтобы руководство клуба подписало нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна уже на этой неделе, утверждает издательство The Sun.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным источника, манчестерский клуб готовит предложение лондонцам в размере 120 фунтов стерлинга или около 150 миллионов евро. В Манчестере считают, что этой суммы будет достаточно, чтобы "шпоры" согласились отпустить своего лидера.

Известно, что сам Кейн уже ранее заявлял, что готов покинуть свою родную команду, так как хочет выигрывать трофеи. Напомним, последний официальный титул "Тоттенхэм" выиграл еще в 2008 году – им стал Кубок английской Лиги. Отмечается, что 28-летний английский футболист намеревался подать официальное прошение о трансфере.

Также СМИ писали, что Кейн даже пропустил тренировки "Тоттенхэма" из-за нежелания клуба продать его в текущее трансферное окно.

Напомним, "Манчестер Сити" в текущее межсезонье уже купил одного звездного футболиста – состав "горожан" пополнил полузащитник Джек Грилиш, за которого клуб заплатил "Астон Вилле" 117 миллионов евро. Теперь же Гвардиола настаивает на покупке и лидера атак сборной Англии.

В прошедшем сезоне чемпионата Англии Харри Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом турнира. За последние годы нападающий проиграл с командой два финала – в прошлом сезоне "Тоттенхэм" проиграл финал Кубка английской Лиги "Манчестер Сити", а в 2019 году уступил в финале Лиги чемпионов "Ливерпулю".

Среди прочего, СМИ заявляли, что интерес к Кейну также проявляет "Манчестер Юнайтед", но серьезных попыток пригласить форварда клуб не предпринимал.