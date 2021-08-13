150 млн євро за Кейна: "Манчестер Сіті" може побити свій трансферний рекорд

"Городяни" прагнуть якомога швидше завершити трансфер зіркового форварда.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Пеп Гвардіола наполягає на тому, щоб керівництво клубу підписало нападника "Тоттенгема" Гаррі Кейна вже на цьому тижні, стверджує видавництво The Sun.

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За даними джерела, манчестерський клуб готує пропозицію лондонцям у розмірі 120 фунтів стерлінгів або близько 150 мільйонів євро. У Манчестері вважають, що цієї суми буде достатньо, щоб "шпори" погодилися відпустити свого лідера.

Відомо, що сам Кейн уже раніше заявляв, що готовий покинути свою рідну команду, оскільки хоче вигравати трофеї. Нагадаємо, останній офіційний титул "Тоттенгем" виграв ще в 2008 році — ним став Кубок англійської Ліги. Відзначається, що 28-річний англійський футболіст мав намір подати офіційне прохання про трансфер.

Також ЗМІ писали, що Кейн навіть пропустив тренування "Тоттенгема" через небажання клубу продати його в поточне трансферне вікно.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" в це міжсезоння вже купив одного зіркового футболіста — склад "городян" поповнив півзахисник Джек Гріліш, за якого клуб заплатив "Астон Віллі" 117 мільйонів євро. Тепер же Гвардіола наполягає на покупці й лідера атак збірної Англії.

У минулому сезоні чемпіонату Англії Гаррі Кейн став найкращим бомбардиром і асистентом турніру. За останні роки нападник програв з командою два фінали — в минулому сезоні "Тоттенгем" програв фінал Кубка англійської Ліги "Манчестер Сіті", а в 2019 році поступився у фіналі Ліги чемпіонів "Ліверпулю".

Серед іншого, ЗМІ заявляли, що інтерес до Кейна також проявляє "Манчестер Юнайтед", але серйозних спроб запросити форварда клуб не робив.