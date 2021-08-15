Умер из один лучших бомбардиров в истории футбола Герд Мюллер (фото, видео)

Последние годы немец страдал болезнью Альцгеймера. Мужчина ничего не помнил и очень мало питался.

Экс-игрок "Баварии" и немецкой сборной по футболу Герд Мюллер умер в воскресенье, 15 августа, в возрасте 75 лет. Об этом упоминается в сообщении мюнхенского клуба.

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В письме говорится, что футбольный клуб "оплакивает" своего бывшего игрока, и что "сегодня мир замер".

Клуб и все его фанаты скорбят в связи со смертью Герда Мюллера, который ушел из жизни воскресным утром в возрасте 75 лет", — говорится в обращении.

Герд Мюллер: карьера и трофеи

За "Баварию" ныне покойный футболист выступал в 1964-1979 годах. За этот период они вместе завоевали 13 трофеев, среди них — три Кубка европейских чемпионов. На счету Мюллера было 523 гола и 104 голевых передач в 580 матчах за баварцев.

Играя за немецкую сборную, Мюллер выигрывал Чемпионат мира 1974 года и Чемпионат Европы 1972 года. Помимо этого, в 1970 году футболист получил награду "Золотой мяч".

Более того, в период с 1971 по 1972 год Мюллер установил рекорд по голам за один сезон Бундеслиги, отправив мяч в ворота 40 раз. Лишь в 2020 году этот показатель превзошел Роберт Левандовски, который сумел взять ворота противника 41 раз.

Болезнь Альцгеймера

В последние годы Мюллер страдал болезнью Альцгеймера, его осложнением стало слабоумие. Целыми сутками мужчина молча лежал в постели и практически ничего не ел.

Как пишет сайт UA-Football, 75 лет Мюллеру исполнилось 3 ноября, однако он даже не знал об этом. Футболист потерял память в 2015 году, и с тех пор доживал в доме престарелых в небольшом городке Вольфратсхаузен в Баварии. Там его ежедневно проведывала супруга по имени Уши, с которой они прожили вместе полвека.

Лучший друг футболиста Франц Рот, который до недавних пор тоже посещал Герда в больнице, рассказывал, что тот "окончательно ушел от нас куда-то вглубь себя".

"Он есть, но его как бы нет. На это невероятно больно смотреть. Трудно видеть своего друга в таком состоянии", — говорил товарищ Мюллера.

По его словам, эта болезнь стала страшной для всех близких Мюллера и всего футбола.

"Он был одним из лучших в своем поколении", — говорил Франц Рот.

Напомним, что в Мексике открылась церковь Марадоны. Религия поклонения Марадоне распространяется по всему миру и уже насчитывает около полумиллиона своих приверженцев.

Ранее сообщалось, что Марадона умер в возрасте 60 лет.