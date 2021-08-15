Помер з один кращих бомбардирів в історії футболу Герд Мюллер (фото, відео)

Останні роки німець страждав хворобою Альцгеймера. Чоловік нічого не пам'ятав і дуже мало харчувався.

Екс-гравець "Баварії" і німецької збірної з футболу Герд Мюллер помер у неділю, 15 серпня, у віці 75 років. Про це згадується в повідомленні мюнхенського клубу.

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У листі йдеться, що футбольний клуб "оплакує" свого колишнього гравця, і що "сьогодні світ завмер".

"Клуб і все його фанати сумують у зв'язку зі смертю Герда Мюллера, який пішов з життя недільного ранку у віці 75 років", — йдеться в зверненні.

Герд Мюллер: кар'єра і трофеї

За "Баварію" нині покійний футболіст виступав в 1964-1979 роках. За цей період вони разом завоювали 13 трофеїв, серед них — три Кубка європейських чемпіонів. На рахунку Мюллера було 523 голи і 104 гольових передачі в 580 матчах за баварців.

Граючи за німецьку збірну, Мюллер вигравав Чемпіонат світу 1974 року і Чемпіонат Європи 1972 року. Крім цього, в 1970 році футболіст отримав нагороду "Золотий м'яч".

Більш того, в період з 1971 по 1972 рік Мюллер встановив рекорд по голам за один сезон Бундесліги, відправивши м'яч у ворота 40 разів. Лише в 2020 році цей показник перевершив Роберт Левандовскі, який зумів взяти ворота супротивника 41 разів.

Хвороба Альцгеймера

В останні роки Мюллер страждав хворобою Альцгеймера, його ускладненням стало слабоумство. Цілодобово чоловік мовчки лежав у ліжку і практично нічого не їв.

Як пише сайт UA-Football, 75 років Мюллеру виповнилося 3 листопада, однак він навіть не знав про це. Футболіст втратив пам'ять в 2015 році, і з тих пір доживав в будинку для літніх людей в невеликому містечку Вольфратсхаузен в Баварії. Там його щодня провідувала жінка на ім'я Вуха, з якою вони прожили разом півстоліття.

Кращий друг футболіста Франц Рот, який до недавніх пір теж відвідував Герда в лікарні, розповідав, що той "остаточно пішов від нас кудись углиб себе".

"Він є, але його ніби немає. На це неймовірно боляче дивитися. Важко бачити свого друга в такому стані", — говорив товариш Мюллера.

За його словами, ця хвороба стала страшною для всіх близьких Мюллера і всього футболу.

"Він був одним з кращих в своєму поколінні", — говорив Франц Рот.

Нагадаємо, що в Мексиці відкрилася церква Марадони. Релігія поклоніння Марадоні поширюється по всьому світу і вже налічує близько півмільйона своїх прихильників.

Раніше повідомлялося, що Марадона помер у віці 60 років.