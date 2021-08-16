Под Тернополем во время матча умер футболист

Мужчина почувствовал недомогание на перерыве, но продолжил матч. Во втором тайме со стадиона его увезла "скорая".

Матч аматорского чемпионата Украины по футболу между командами ФК "Обрий-Ланивцы" (Ланивцы, Тернопольская область) и ФК "Красна Лука" завершился трагедией, сообщает издание Zaxid.net.

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29-летний футболист Андрей Герасимчук, выступавший в составе хозяев, почувствовал недомогание в перерыве. Тренерским штабом было решено произвести замену игрока, а партнеры по команде вызвали "Скорую помощь". К моменту приезда медицинских работников Герасимчук уже потерял сознание.

Врачи боролись за его жизнь в течение двух часов, но спасти парня так и не смогли.

"После первого тайма, когда игроки ушли на перерыв, Андрей сказал, что не выйдет на поле, потому что ему нехорошо. Уже когда начался второй тайм, Андрей вышел на улицу из помещения и потерял сознание, упал на траву. К нему сразу подбежали люди. Игроки остановили матч и вызвали скорую помощь. Бригада прибыла очень быстро — за пять минут. Медики более полутора часов проводили реанимацию на поле, потому что не могли перевезти в больницу, пока он не будет подавать признаки жизни. Казалось, что удавалось его вернуть, но как только они переставали реанимировать, то ему становилось хуже", — рассказал представитель команды "Обрий-Ланивцы" Андрей Засядько в комментарии Zaxid.net.

У Андрея Герасимчука осталась жена.

Напомним, ранее в чемпионате Франции футболист "Бордо" потерял сознание. Полузащитник Самюэль Калу во время матча его команды против "Марселя" почувствовал себя плохо. Медицинская бригада вовремя оказала помощь 23-летнему игроку, но тренерский штаб принял решение заменить футболиста во избежание катастрофических последствий.

Днем ранее Фокус сообщал о смерти легендарного немецкого футболиста Герда Мюллера. 75-летний ветеран "Баварии" в последние несколько лет боролся с болезнью Альцгеймера, мало питался и ничего не помнил.