Під Тернополем під час матчу помер футболіст

Чоловік відчув нездужання на перерві, але продовжив матч. У другому таймі зі стадіону його відвезла "швидка".

Матч аматорського чемпіонату України з футболу між командами ФК "Обрій-Ланівці" (Ланівці, Тернопільська область) та ФК "Красна Лука" завершився трагедією, повідомляє видання Zaxid.net.

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29-річний футболіст Андрій Герасимчук, який виступав у складі господарів, відчув нездужання під час перерви. Тренерським штабом було вирішено провести заміну гравця, а партнери по команді викликали "Швидку допомогу". До моменту приїзду медичних працівників Герасимчук уже втратив свідомість.

Лікарі боролися за його життя протягом двох годин, але врятувати хлопця так і не змогли.

"Після першого тайму, коли гравці пішли на перерву, Андрій сказав, що не вийде на поле, тому що йому недобре. Уже коли почався другий тайм, Андрій вийшов навулицю з приміщення і втратив свідомість, впав на траву. До нього одразу підбігли люди. Гравці зупинили матч і викликали швидку допомогу. Бригада прибула дуже швидко — за п'ять хвилин. Медики понад півтори години проводили реанімацію на полі, тому що не могли перевезти до лікарні, поки він не подаватиме ознаки життя. Здавалося, що вдавалося його повернути, але щойно вони припиняли реанімувати, то йому ставало гірше", — розповів представник команди "Обрій-Ланівці" Андрій Засядька в коментарі Zaxid.net.

В Андрія Герасимчука залишилася дружина.

Нагадаємо, раніше в чемпіонаті Франції футболіст "Бордо" знепритомнів. Півзахисник Самюель Калу під час матчу його команди проти "Марселя" відчув себе погано. Медична бригада вчасно надала допомогу 23-річному гравцеві, але тренерський штаб ухвалив рішення замінити футболіста, щоб уникнути катастрофічних наслідків.

Днем раніше Фокус повідомляв про смерть легендарного німецького футболіста Герда Мюллера. 75-річний ветеран "Баварії" в останні кілька років боровся з хворобою Альцгеймера, мало харчувався і нічого не пам'ятав.