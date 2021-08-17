Трансфер форварда "Динамо" в Италию сорвался – СМИ

Украинский футболист, вероятнее всего, продолжит бороться за место в основе в киевской команде.

Как стало известно Tuttomercatoweb, потенциальный переход нападающего "Динамо" Владислава Супряги в стан итальянской "Сампдории" находится под угрозой срыва.

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Ранее многочисленные авторитетные СМИ сообщали, что сделка уже согласована, и что украинский футболист отправится в новую команду на правах аренды, за которую итальянцы заплатят полтора миллиона евро. Кроме того, "Сампдория" должна была получить право выкупа нападающего за 7,5 миллионов евро.

По данным источника, президент генуэзцев Массимо Ферреро провел телефонный разговор с президентом "Динамо" Игорем Суркисом, но стороны не смогли прийти к соглашению. Отмечается, что вероятнее всего, Супряга продолжит выступать в составе столичной команды, где он потерял место в основе по ходу прошлого сезона.

Также известно, что главный тренер киевлян Мирча Луческу не скрывает своего недовольства касательно формы Супряги. Во время тренировочного сбора перед подготовкой к новому сезону тренер отправил нападающего домой раньше остальной команды с группой футболистов, которые не попадают в стартовый состав.

Куда еще мог перейти Супряга?

Ранее сообщалось, что украинец имел большие шансы попасть в другую команду из Генуи – "Дженоа". "Грифоны" длительный срок рассматривали вариант с форвардом "Динамо", но в конечном итоге остановили свой выбор на игроке "Аталанты" Саме Ламмерсе.

Кроме того, позиции Супряги в Киеве ослабли и после того, как клуб приобрел целый ряд футболистов на позицию нападающего. В столичную команду прибыли Игорь Шкурин на правах аренды, Эрик Рамирес и Владислав Кулач, который был лучшим бомбардиром УПЛ прошлого сезона.