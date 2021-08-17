Трансфер форварда "Динамо" в Італію зірвався — ЗМІ

Український футболіст, найімовірніше, продовжить боротися за місце в основі в київській команді.

Як стало відомо Tuttomercatoweb, потенційний перехід нападника "Динамо" Владислава Супряги в розташування італійської "Сампдорії" знаходиться під загрозою зриву.

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Раніше численні авторитетні ЗМІ повідомляли, що угода вже узгоджена, і що український футболіст відправиться в нову команду на правах оренди, за яку італійці заплатять півтора мільйони євро. Крім того, "Сампдорія" мала отримати право викупу нападника за 7,5 мільйонів євро.

За даними джерела, президент генуезців Массімо Ферреро провів телефонну розмову з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом, але сторони не змогли дійти угоди. Зазначається, що найімовірніше, Супряга продовжить виступати в складі столичної команди, де він втратив місце в основі у минулому сезоні.

Також відомо, що головний тренер киян Мірча Луческу не приховує свого невдоволення щодо форми Супряги. Під час тренувального збору перед підготовкою до нового сезону тренер відправив нападника додому раніше решти команди з групою футболістів, які не потрапляють в стартовий склад.

Куди ще міг перейти Супряга?

Раніше повідомлялося, що українець мав великі шанси потрапити в іншу команду з Генуї — "Дженоа". "Грифони" тривалий термін розглядали варіант із форвардом "Динамо", але в кінцевому підсумку зупинили свій вибір на гравцеві "Аталанти" Саме Ламмерсі.

Крім того, позиції Супряги в Києві ослабли і після того, як клуб придбав низку футболістів на позицію нападника. У столичну команду прибули Ігор Шкурін на правах оренди, Ерік Рамірес і Владислав Кулач, який був найкращим бомбардиром УПЛ минулого сезону.