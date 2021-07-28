"Динамо" оголосило про підписання контракту з кращим бомбардиром УПЛ (відео)

Чемпіони України посилили склад досвідченим нападником, який добре проявив себе на тренувальних зборах

Найрезультативніший нападник української Прем'єр-ліги в сезоні 2020/2021 Владислав Кулач став футболістом київського "Динамо". Про це інформує пресслужба чемпіона України.

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28-річний футболіст пройшов усі тренувальні збори з київським клубом і справив приємне враження на тренерський штаб. Після повернення до Києва Кулач підписав контракт за системою "2 +1" — на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

У минулому сезоні нападник добре проявив себе в "Ворсклі": за полтавський клуб він зіграв 34 матчі та забив 19 голів, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром УПЛ. У "Динамо" Владислав Кулач виступатиме під номером 28. Дебютувати в новій команді він зможе вже найближчої неділі, у матчі проти "Вереса".

Нагадаємо, раніше "Динамо" підписало контракт із півзахисником "Колоса" Денисом Антюхом. Футболіст перший збір "Динамо" провів у статусі потенційного новачка — на перегляді і відзначився забитими голами в ворота "Базеля" та "Люцерна". Термін угоди київського клубу з Антюхом розрахований на чотири роки.

Другим новачком киян у літнє міжсезоння став білоруський нападник Ілля Шкурін, який встиг забити кілька важливих голів на тренувальних зборах. Шкурін орендований у московського ЦСКА на один сезон із правом подальшого викупу. Він народився 17 серпня 1999 року в Вітебську і є вихованцем однойменного місцевого клубу. У Білорусі грав за ФК "Вітебськ" і "Енергетик-БГУ".

Третім придбанням киян став венесуельський нападник Ерік Рамірес. Минулого сезону 22-річний футболіст провів 35 матчів у чемпіонаті Словаччини за команду ДАК, у яких забив 17 голів і віддав 8 результативних передач. Успішні виступи Раміреса привели до виклику в національну збірну Венесуели, за яку він вже зіграв один матч.