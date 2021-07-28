"Динамо" объявило о подписании контракта с лучшим бомбардиром УПЛ (видео)

Чемпионы Украины усилили состав опытным нападающим, который хорошо проявил себя на тренировочных сборах

Самый результативный нападающий украинской Премьер-лиги в сезоне 2020/2021 Владислав Кулач стал футболистом киевского "Динамо". Об этом информирует пресс-служба чемпиона Украины.

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28-летний футболист прошел все тренировочные сборы с киевским клубом и произвел приятное впечатление на тренерский штаб. По возвращению в Киев Кулач подписал контракт по системе "2+1" — на два года с опцией продления еще на один сезон.

В прошлом сезоне нападающий хорошо проявил себя в "Ворскле": за полтавский клуб он сыграл 34 матча и забил 19 голов, что позволило ему стать лучшим бомбардиром УПЛ. В "Динамо" Владислав Кулач будет выступать под номером 28. Дебютировать в новой команде он сможет уже в ближайшее воскресенье, в матче против "Вереса".

Напомним, ранее "Динамо" подписало контракт с полузащитником "Колоса" Денисом Антюхом. Футболист первый сбор "Динамо" провел в статусе потенциального новичка — на просмотре и отличился забитыми голами в ворота "Базеля" и "Люцерна". Срок соглашения киевского клуба с Антюхом рассчитан на четыре года.

Вторым новичком киевлян в летнее межсезонье стал белорусский нападающий Илья Шкурин, который успел забить несколько важных голов на тренировочных сборах. Шкурин арендован у московского ЦСКА на один сезон с правом дальнейшего выкупа. Он родился 17 августа 1999 года в Витебске и является воспитанником одноименного местного клуба. В Беларуси играл за ФК "Витебск" и "Энергетик-БГУ".

Третьим приобретением киевлян стал венесуэльский нападающий Эрик Рамирес. В минувшем сезоне 22-летний футболист провел 35 матчей в чемпионате Словакии за команду ДАК, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач. Успешные выступления Рамиреса привели к вызову в национальную сборную Венесуэлы, за которую он уже сыграл один матч.