Ливень футболу не помеха: в Чили не сумели забить гол из-за огромной лужи на поле (видео)

Футбольный матч в чемпионате Чили продолжался, несмотря на крайне экстремальные условия.

Матч чемпионата Чили между "Уачипато" и "Универсидадом" проходил под проливным дождем, сообщает TNT Sports.

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На 85-й минуте встречи нападающий одной из команд вышел один на один с вратарем, но не сумел реализовать выход из-за того, что на поле образовалась огромная лужа из-за ливня.

Футболист махнул мимо мяча и упустил прекрасную возможность сравнять счет. Этот промах не позволил его команде побороться за ничью в матче – матч закончился обидным поражением 1:2.

Любопытно, что победившая по итогам такого матча команда находится в зоне вылета – в нормальных условиях на поле она не сумела набрать много очков в чемпионате Чили и занимает 15-е место из 17 в чемпионате по итогам половины сезона.

Ранее два забавных случая произошло в чемпионате Турции. Сначала один из игроков турецкого "Галатасарая" побил своего одноклубника прямо во время матча. За это футболиста удалили с поля и он, таким образом, подвел свою команду еще раз – "Галатасараю" пришлось доигрывать матч в меньшинстве. В футболе часто происходят стычки, но удаление из-за разборок внутри команды на поле случаются очень редко.

Еще в Турции произошел курьез с журналистом местного телевидения: пока корреспондент проводил прямое включение для своего канала – сработала система поливающее поле и окатила журналиста с ног до головы водой.

Журналист с юмором отнесся к ситуации и продолжил вести свой репортаж ни в чем не бывало. Забавно, что техника телевидения полностью выдержала и не вышла из строя из-за попадания на камеры и микрофоны большого количества воды.