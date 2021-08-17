Злива — футболу не перешкода: у Чилі не зуміли забити гол через величезну калюжу на полі (відео)

Футбольний матч у чемпіонаті Чилі тривав, незважаючи на вкрай екстремальні умови.

Матч чемпіонату Чилі між "Уачипато" та "Універсідад" проходив під проливним дощем, повідомляє TNT Sports.

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На 85-й хвилині зустрічі нападник однієї з команд вийшов один на один з воротарем, але не зумів реалізувати вихід через те, що на полі утворилася величезна калюжа через зливу.

Футболіст махнув повз м'яч і втратив чудову нагоду зрівняти рахунок. Цей промах не дозволив його команді поборотися за нічию в матчі — матч закінчився прикрою поразкою 1: 2.

Цікаво, що перемогла за підсумками такого матчу команда в зоні вильоту — у нормальних умовах на полі вона не зуміла набрати багато очок у чемпіонаті Чилі і посідає 15-е місце з 17 в чемпіонаті за підсумками половини сезону.

Раніше два кумедних випадки сталися в чемпіонаті Туреччини. Спочатку один з гравців турецького "Галатасарая" побив свого одноклубника прямо під час матчу. За це футболіста видалили з поля і він, таким чином, підвів свою команду ще раз — "Галатасараю" довелося догравати матч у меншості. У футболі часто відбуваються сутички, але видалення через суперечки всередині команди на полу трапляються дуже рідко.

Ще в Туреччині стався курйоз з журналістом місцевого телебачення: поки кореспондент проводив пряме включення для свого каналу — спрацювала система поливання поля й облила журналіста з ніг до голови водою.

Журналіст з гумором поставився до ситуації і продовжив вести свій репортаж як ні в чому не бувало. Цікаво, що техніка телебачення повністю витримала і не вийшла з ладу через потрапляння на камери і мікрофони великої кількості води.