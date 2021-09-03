Не только для богатых. Как начать играть в гольф в Украине?

Игра в гольф в Украине начинает приобретать популярность, и все больше детей берут клюшку в руки, мечтая повторить путь легендарного Тайгера Вудса. Именно американец в свое время стал первым спортсменом-миллиардером, разбив стереотип о том, что богачами становятся лишь в футболе или боксе.

Гольф – не самый популярный вид спорта в Украине, да и окружен разными стереотипами, во многом надиктованными западным кинематографом либо компьютерными играми. "Спорт для богатеньких пенсионеров", — так обычно говорят об игре, история которой началась еще в XV столетии. По рассказам, шотландские пастухи своими посохами загоняли камни в кроличьи норы — ну и соревновались попутно в точности удара, развивая глазомер. А в 1457-м году король Шотландии Яков Второй уже издал указ о запрете игры в гольф — потому что королевские лучники отвлекались от тренировок, предпочитая азартно размахивать клюшками.

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Фокус попробовал разобраться, насколько популярен гольф в Украине, существует ли нужная инфраструктура для игры в гольф, а также кто и где может попробовать свои силы в этом виде спорта.

Гольф: в чем смысл игры

Правила гольфа гласят следующее: каждый игрок должен пройти определенное количество лунок и попасть мячом в каждую из них. Игровая площадка состоит из трех участков: стартовая зона (Т-образная площадка), основная зона и специальная площадка с очень коротко подстриженной с лункой в центре. Эту зону на сленге игроков называют "грин".

Система подсчета очков основана на коэффициенте — "паре", который для каждой лунки определяется отдельно в зависимости от длины поля, рельефа, наличия преград и ловушек. Чаще всего встречаются стандартные лунки с пар-3, 4 и 5. Стандартная площадка состоит из 18 лунок, и общий пар поля считается по сумме паров для каждой лунки. Окончательный результат игры зависит не только от точности спортсмена и количества ударов, но и от штрафов. В гольфе предусмотрены наказания за нарушения правил и этикета от пенальти до дисквалификации игрока.

Все поля разные по своей длине. В среднем, чтобы пройти поле за один игровой раунд нужно пешком преодолеть 10-12 км. Время игры зависит не только от длины поля, а еще от других игроков, которые могут задерживать темп, от времени на поиск мяча. Успешные и провальные удары также играют большую роль.

Что такое гандикап в гольфе?

Это показатель успешности игрока. Чтобы улучшить свой гандикап, нужно сыграть несколько раундов лучше, чем обычно. То есть с меньшим количеством очков, тогда изменяется значение гандикапа, а значит, повышается уровень игры.

Почему в гольфе именно 18 лунок?

Как и в любом виде спорта, все выстраивалось путем проб и ошибок. В конце концов, образцом 18-луночных гольф-полей стало поле "Сент-Эндрюс Олд Корс" (St. Andrew"s Old Course) в Шотландии. И хотя когда-то оно насчитывало 22 лунки, в 18 веке было решено сократить их количество: 4 коротких лунки решили присоединить к 2 длинным. Модель была признана успешной и именно ее в дальнейшем начали использовать при проектировании гольф-полей.

Популярен ли гольф в Украине?

Гольф — одна из самых распространенных игр в мире, в него играют в 208 странах. По данным международной федерации гольфа (IGF), хотя бы раз в году клюшку в руки берут примерно 450 миллионов человек. А всего в мире существует 33 тысячи полей для игры в гольф.

В Украине ситуация иная: согласно данным профильной федерации, аккредитованных гольфистов в Украине – 2500 человек. Но если считать вместе с теми, кто просто любит гольф и не привязан к Единой системе гандикапов DataGolf, это число возрастет минимум в два раза.

Прибавить гольфу популярности в свое время брались звезды из других видов спорта. Например, Андрей Шевченко или Владимир Кличко. У бывшего главного тренера сборной Украины по футболу играть в гольф получалось настолько хорошо, что перед Олимпиадой-2016 в Рио-де-Жанейро велись серьезные разговоры о том, чтобы Шевченко представил там нашу страну. Это были первые олимпийские игры, на которых разыгрывались медали в гольфе.

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В Украине проводятся крупные турниры, в том числе и международные. Это не только популяризация гольфа, как игры, но и отличная реклама для страны, не говоря уже о привлечении дополнительных инвестиций. Да, эти турниры не транслируются на телеканалах, но Федерация гольфа Украины за последний год начала активно заниматься маркетингом и продвижением своего вида спорта.

Гольф – это спорт для богатых?

Пожалуй, главный камень преткновения на дороге к занятиям гольфом – это стереотип о том, что в него могут играть только состоятельные люди. Дескать, даже если у вас средний достаток, и не пытайтесь подходить к гольф-клубам, иначе потом придется месяц питаться полуфабрикатами и ездить на работу на троллейбусе.

Чтобы разобраться, сколько правды в этом суждении, Фокус обратился к вице-президенту Федерации гольфа Украины Марии Орловой.

"Этот стереотип действительно очень глубоко "засел" в украинском обществе. Но уже который год Федерация гольфа успешно развенчивает этот миф. К примеру, чтобы ребенок посещал секцию по гольфу в Детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва, нужно заплатиь 1600 грн в месяц. То есть, занятие с тренером и всем оборудованием, которое предоставляют на локации, место на гольф-поле и в тренировочной зоне стоит 200 грн. Стоимость участия в турнирах, которые организовывает Федерация, всегда самая минимальная. Поэтому мнение о том, что гольф — это дорого, не совсем обосновано. Конечно, как и во всех видах спорта, после ознакомительного периода нужно приобрести свое снаряжение для игры, форму, аксессуары — но это по желанию. Могу смело сказать, что в Украине людям среднего достатка гольф доступен", — говорит Мария Орлова.

[ + – ] Вице-президент Федерации гольфа Украины Мария Орлова Фото: Ukranian Golf Federation

В харьковском клубе "Супериор", чтобы пояснить общественности, что гольф – доступный спорт, проводят немало разного рода мероприятий.

"Мы начали организовывать так называемые "зрительские флайты". Приглашали зрителей бесплатно посмотреть гольф, пойти на экскурсию, рассказывали разные интересные факты об этом виде спорта. Правила гольфа, тонкости игры в гольф и особенности этикета. И даже почему на гольф-полях 18 лунок, а не сколько-то еще. После каждой такой экскурсии люди начинают приходить сами, в женскую и мужскую школу гольфа, и приводить детей", — рассказала Фокусу PR-директор клуба Анна Гин.

Один из таких анонсов был опубликован на странице гольф-клуба в Facebook. В нем подробно расписывалась вся программа флайта, но главное, что вход действительно был свободным.

[ + – ] Приглашение на экскурсию в гольф-клуб

"Потихоньку люди начинают узнавать, что это интересно, забавно и вообще это классный вид отдыха. Это несколько часов на свежем воздухе, эстетика гольф-поля, которая, к слову, лечит неврозы… Можно прийти на флайт всей семьей и классно провести время. Когда рассеиваются мифы, людей приходит все больше, причем, количество это растет с каждым годом", — говорит Анна Гин.

Где можно играть в гольф в Украине

Гольф-клубы есть в разных городах Украины. Основными центрами являются: Киев, Харьков, Львов. В Киеве работают ГК "Козин", ГК "Гольфстрим" и достраивается еще одно поле в ГК "H Club".

Основные гольф-клубы Украины

ГК "Козин" — место, где активно тренируются и играют как начинающие, так и опытные гольфисты. Здесь функционирует чемпионское поле на 18 лунок, что дает возможность проводить турниры международного уровня.

ГК "Гольфстрим" — клуб с двумя гольф-полями, одно из самых живописных полей в Европе. Здесь работает комплекс полей на 36 лунок. В этом гольф-клубе одновременно может проходить несколько чемпионатов с наибольшим количеством игроков.

ГК "H Club" — имеет в своем распоряжении только драйвинг рейндж и мини-поле для тренировок, но уже скоро здесь будет построено поле на 18 лунок.

Клуб "Эдем", Львов — построено поле на 9 лунок, недавно Федерация провела сертификацию этого поля, что дает возможность проводить там соревнования, а гольфистам улучшать значение своего гандикапа.

Харьков и знаменитый ГК "Супериор" со всей необходимой инфраструктурой для гольфа: имеет статус гольф-курорта, это чемпионское поле на 18 лунок с 5-звездочным отелем и SPA-комплексом. Здесь активно тренируются люди с особыми потребностями — используя специальные адаптированные клюшки. Гольф — вид спорта, который представлен на паралимпийских играх.

Интересно, что именно этот вид спорта способствует восстановлению как после физических, так и после психологических травм. Концентрация внимания на мяче, а также уединение с природой работает по принципу медитации — вы наслаждаетесь тишиной и вас ничего не отвлекает. Идеальный способ психологической разгрузки.

Сколько стоит гольф в Украине?

Попробовать поиграть в гольф можно в любом гольф-клубе или на гольф-площадках. Для новичка достаточно тренировки на драйвинг рейндже (площадка для отработки дальних ударов — Ред.). В Козине эта площадка абсолютно бесплатная. Двух корзин для одной тренировки достаточно. Выход на поле для игры или тренировки на весь день — около 1500 гривен, но точная цена зависит от гольф-клуба.

В уже упоминавшемся харьковском гольф-клубе "Супериор" отмечают, что "вилка" цен в гольфе действительно большая.

"Раунд в гольф на муниципальном поле в Америке может стоить 15 долларов. А может и 1000 — если это закрытый элитный клуб, и пускают туда только по рекомендации. Есть клюшки за 20 долларов, а есть и за 10 тысяч — разница в брендах. Набор из трех мячиков для гольфа может стоить и триста долларов. А может и 30 гривен, как у нас в "Супериор". Очень ходовой товар. Гольфисты их разбирают постоянно. Мячи — расходный материал, их можно потерять и десяток за раунд", — сообщалось на странице клуба в Facebook.

"Гольф не столько закрыт, сколько мифологизирован, — говорит пиар-директор гольф-клуба "Супериор" Анна Гин. — Хотя по бюджету гольф сопоставим с бальными танцами и теннисом. А может даже и дешевле. Детская школа гольфа у нас стоит 1200 гривен в месяц. Прийти просто поиграть, потренировать дальний удар — корзина мячей стоит 250 гривен".

Детский гольф: как это работает

Если вы хотите приобщить ребенка к спорту, но беспокоитесь о его здоровье, то гольф – то, что нужно. Это не только весело, но полезно: одно поле вырабатывает кислорода для 18 тысяч человек при необходимой норме человеческого потребления 750 грамм в сутки. Кроме того, играя в гольф, нужно пройти 18 лунок. Так что ваш ребенок как минимум 4 часа проведет на свежем воздухе.

"Мой сын начал тренироваться в 3,5 года. В детскую школу гольфа принимают с 4 лет. Но знаете, гольф — это вид спорта, где нет возрастных ограничений. Некоторые стают гольфистами даже в 65 лет и достигают невероятных результатов, а главное укрепляют свое здоровье.

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За 200 гривен вы отдаете ребенка на групповую тренировку, ему выдадут инвентарь, и профессиональный тренер будет работать с вашим ребенком. В каждом гольф-клубе существует эта детская секция. Если вы хотите улучшать показатели, то можно подключить индивидуальные тренировки и участие в турнирах. Федерация гольфа Украины, в свою очередь, делает все, чтобы эти турниры были доступны массовой аудитории. Детей завлекает не только соревновательная составляющая, но и яркая церемония награждения с каким-то мероприятием", — рассказывает вице-президент Федерации гольфа Украины Мария Орлова.

[ + – ] Украинцы уже побеждают на международных турнирах по гольфу Фото: Ukranian Golf Federation

Федерация гольфа Украины дала возможность воинам АТО бесплатно играть и тренироваться, для восстановления после физических и психологических травм, и некоторые из военных уже принимают участие в международных соревнованиях.

С учетом того, что Федерация гольфа делает упор на детский гольф, в Украине проводятся турниры в рамках Всеукраинского тура. Разные дети могут попробовать себя в разных сетках. По итогам этого тура, ребенок может попасть в юниорскую сборную Украины. Еще 3-4 года назад в Украине проводилось очень мало детских турниров, в то время, как сейчас и их количество выросло, и количество желающих поучаствовать тоже: на один из последних, по данным Федерации гольфа, зарегистрировалось около 70 участников.

[ + – ] Награждение участников детского турнира Фото: Ukranian Golf Federation

В скором будущем в Украине может состояться и один из крупных детских турниров: US Kids Golf. И если все получится, украинские игроки смогут попадать в рейтинги и участвовать на чемпионатах мира и Европы в возрастной категории до 14-15 лет.

"В первую очередь, наша задача – это организация турниров серии US Kids Golf для детей всех возрастов (с 5 до 16). Это дает возможность большому количеству детей набираться турнирного опыта и улучшать свои гандикапы, а победители получают право представлять Украину на чемпионатах мира и Европы. Я ездила на эти соревнования с 5-летним сыном и могу сказать, что представлять свою страну, знакомиться с гольфистами из других стран, соревноваться с ними, дружить — это дает невероятные эмоции. И это не только игровое развитие, но и социализация детей", – говорит Мария Орлова.