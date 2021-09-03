Не тільки для багатих. Як почати грати в гольф в Україні?

Гра в гольф в Україні починає набувати популярності, і все більше дітей беруть ключку в руки, мріючи повторити шлях легендарного Тайгера Вудса. Саме американець свого часу став першим спортсменом-мільярдером, розбивши стереотип про те, що багатіями стають лише у футболі чи боксі.

Гольф — не найпопуляріший вид спорту в Україні, та й оточений різними стереотипами, які багато в чому надиктовані західним кінематографом або комп'ютерними іграми. "Спорт для багатеньких пенсіонерів", — так зазвичай говорять про гру, історія якої розпочалася ще в XV столітті. За розповідями, шотландські пастухи своїми палицями заганяли камені в кролячі нори — ну й змагалися заразом у точності удару, розвиваючи окомір. А в 1457-му році король Шотландії Яків Другий вже видав указ про заборону гри в гольф — тому що королівські лучники відволікалися від тренувань, вважаючи за краще азартно розмахувати ключками.

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Фокус спробував розібратися, наскільки популярний гольф в Україні, чи існує необхідна інфраструктура для гри в гольф, а також хто і де може спробувати свої сили в цьому виді спорту.

Гольф: у чому сенс гри

Правила гольфу говорять: кожен гравець повинен пройти певну кількість лунок і потрапити м'ячем у кожну з них. Ігровий майданчик складається з трьох ділянок: стартова зона (Т-подібний майданчик), основна зона і спеціальний майданчик із дуже коротко підстриженим із лункою в центрі. Цю зону на сленгу гравців називають "грін".

Система підрахунку очок заснована на коефіцієнті — "пар", який для кожної лунки визначається окремо залежно від довжини поля, рельєфу, наявності перешкод і пасток. Найчастіше зустрічаються стандартні лунки з пар-3, 4 і 5. Стандартний майданчик складається з 18 лунок, і загальний пар поля рахується за сумою парів для кожної лунки. Остаточний результат гри залежить не тільки від точності спортсмена і кількості ударів, але й від штрафів. У гольфі передбачені покарання за порушення правил та етикету від пенальті до дискваліфікації гравця.

Усі поля різні за своєю довжиною. Здебільшого, щоб пройти поле за один ігровий раунд потрібно пішки подолати 10-12 км. Час гри залежить не тільки від довжини поля, а ще від інших гравців, які можуть затримувати темп, від часу на пошук м'яча. Успішні й провальні удари також відіграють велику роль.

Що таке гандикап у гольфі?

Це показник успішності гравця. Щоб поліпшити свій гандикап, потрібно зіграти кілька раундів краще, ніж зазвичай. Тобто з меншою кількістю очок, тоді змінюється значення гандикапу, а значить, підвищується рівень гри.

Чому в гольфі саме 18 лунок?

Як і в будь-якому виді спорту, все будувалося шляхом проб і помилок. Зрештою, зразком 18-ямкових гольф-полів стало поле "Сент-Ендрюс Олд Корс" (St. Andrew's Old Course) у Шотландії. І хоча колись воно налічувало 22 лунки, у 18 столітті було вирішено скоротити їхню кількість: 4 короткі лунки вирішили приєднати до 2 довгих. Модель була визнана успішною і саме її надалі почали використовувати під час проєктування гольф-полів.

Чи популярний гольф в Україні?

Гольф — одна з найпоширеніших ігор у світі, в нього грають у 208 країнах. За даними міжнародної федерації гольфу (IGF), хоча б раз на рік ключку в руки беруть приблизно 450 мільйонів осіб. А всього в світі існує 33 тисячі полів для гри в гольф.

В Україні ситуація інша: за даними профільної федерації, акредитованих гольфістів в Україні — 2 500 осіб. Але якщо рахувати разом із тими, хто просто любить гольф і не прив'язаний до Єдиної системи гандикапів DataGolf, ця цифра зросте мінімум удвічі.

Додати гольфу популярності свого часу бралися зірки з інших видів спорту. Наприклад, Андрій Шевченко або Володимир Кличко. У колишнього головного тренера збірної України з футболу грати в гольф виходило настільки добре, що перед Олімпіадою 2016 у Ріо-де-Жанейро велися серйозні розмови про те, щоб Шевченко представив там нашу країну. Це були перші олімпійські ігри, на яких розігрувалися медалі в гольфі.

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В Україні проводяться великі турніри, зокрема й міжнародні. Це не тільки популяризація гольфу, як гри, але й відмінна реклама для країни, не кажучи вже про залучення додаткових інвестицій. Так, ці турніри не транслюються на телеканалах, але Федерація гольфу України за останній рік почала активно займатися маркетингом і просуванням свого виду спорту.

Гольф — це спорт для багатих?

Мабуть, головний камінь спотикання на дорозі до занять гольфом — це стереотип про те, що в нього можуть грати тільки заможні люди. Мовляв, навіть якщо у вас середній достаток, і не намагайтеся підходити до гольф-клубів, інакше потім доведеться місяць харчуватися напівфабрикатами і їздити на роботу на тролейбусі.

Щоб розібратися, скільки правди в цьому судженні, Фокус звернувся до віце-президентки Федерації гольфу України Марії Орлової.

"Цей стереотип дійсно дуже глибоко "засів" в українському суспільстві. Але вже який рік Федерація гольфу успішно розвінчує цей міф. Наприклад, щоб дитина відвідувала секцію з гольфу в Дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву, потрібно заплатити 1 600 грн на місяць. Тобто, заняття з тренером і всім обладнанням, яке надають на локації, місце на гольф-полі й у тренувальній зоні коштує 200 грн. Вартість участі в турнірах, які організовує Федерація, завжди мінімальна. Тому думка про те, що гольф — це дорого, не зовсім обґрунтована. Звичайно, як і у всіх видах спорту, після ознайомчого періоду потрібно придбати своє спорядження для гри, форму, аксесуари — але це за бажанням. Можу сміливо сказати, що в Україні людям середнього достатку гольф доступний", — говорить Марія Орлова.

[ + – ] Віце-президентка Федерації гольфу України Марія Орлова Фото: Ukranian Golf Federation

У харківському клубі "Суперіор", щоб пояснити громадськості, що гольф — доступний спорт, проводять чимало різного роду заходів.

"Ми почали організовувати так звані "флайти". Запрошували глядачів безкоштовно подивитися гольф, піти на екскурсію, розповідали різні цікаві факти про цей вид спорту. Правила гольфу, тонкощі гри в гольф та особливості етикету. І навіть чому на гольф-полях 18 лунок, а не скількись ще. Після кожної такої екскурсії люди починають приходити самі, в жіночу і чоловічу школу гольфу, і приводити дітей", — розповіла Фокусу представниця клубу Анна Гін.

Один із таких анонсів був опублікований на сторінці гольф-клубу у Facebook. У ньому докладно розписувалася вся програма флайту, але головне, що вхід дійсно був вільним.

[ + – ] Запрошення на екскурсію в гольф-клуб

"Потихеньку люди починають дізнаватися, що це цікаво і взагалі це класний вид відпочинку. Це кілька годин на свіжому повітрі, естетика гольф-поля, яка, до речі, лікує неврози... Можна прийти на флайт всією сім'єю і класно провести час. Коли розсіюються міфи, людей приходить все більше, причому, кількість ця зростає з кожним роком", — говорить Анна Гін.

Де можна грати в гольф в Україні

Гольф-клуби є в різних містах України. Основними центрами є: Київ, Харків, Львів. У Києві працюють ГК "Козин", ГК "Гольфстрім" і добудовується ще одне поле в ГК "H Club".

ГК "Козин" — місце, де активно тренуються і грають як початківці, так і досвідчені гольфісти. Тут функціонує чемпіонське поле на 18 лунок, що дає можливість проводити турніри міжнародного рівня.

ГК "Гольфстрім" — клуб із двома гольф-полями, одне з наймальовничіших полів у Європі. Тут працює комплекс полів на 36 лунок. У цьому гольф-клубі одночасно може проходити кілька чемпіонатів із найбільшою кількістю гравців.

ГК "H Club" — має в своєму розпорядженні тільки драйвінг рейндж і міні-поле для тренувань, але вже скоро тут буде побудоване поле на 18 лунок.

Клуб "Едем", Львів — побудоване поле на 9 лунок, нещодавно Федерація провела сертифікацію цього поля, що дає можливість проводити там змагання, а гольфістам покращувати значення свого гандикапу.

Харків і знаменитий ГК "Суперіор" з усією необхідною інфраструктурою для гольфу: має статус гольф-курорту, це чемпіонське поле на 18 лунок із 5-зірковим готелем і SPA-комплексом. Тут активно тренуються люди з особливими потребами — використовуючи спеціальні адаптовані ключки. Гольф — вид спорту, який представлений на паралімпійських іграх.

Цікаво, що саме цей вид спорту сприяє відновленню як після фізичних, так і після психологічних травм. Концентрація уваги на м'ячі, а також усамітнення з природою працює за принципом медитації — ви насолоджуєтеся тишею і вас нічого не відволікає. Ідеальний спосіб психологічного розвантаження.

Скільки коштує гольф в Україні?

Спробувати пограти в гольф можна в будь-якому гольф-клубі або на гольф-майданчиках. Для новачка достатньо тренування на драйвінг рейнджі (майданчик для відпрацювання ударів — Ред.). У Козині цей майданчик абсолютно безкоштовний, а вартість кошика м'ячів для тренувань — 80 гривень. Двох кошиків для одного тренування достатньо. Вихід на поле для гри або тренування на весь день — приблизно 1 500 гривень, але точна ціна залежить від гольф-клубу.

У вже згадуваному харківському гольф-клубі "Суперіор" зазначають, що "вилка" цін у гольфі дійсно велика.

"Раунд у гольф на муніципальному полі в Америці може коштувати 15 доларів. А може й 1 000 — якщо це закритий елітний клуб, і пускають туди тільки за рекомендацією. Є ключки за 20 доларів, а є і за 10 тисяч. Різниця в брендах, матеріалі та кількості ключок у сумці. Набір із трьох м'ячиків для гольфу може коштувати і триста доларів. А може і 20 гривень, як у нас у "Суперіор". Дуже ходовий товар. Гольфісти їх розбирають постійно. Ключка — витратний матеріал, їх можна втратити і десяток за раунд", — повідомляє пресслужба клубу.

"Гольф не такий закритий, скільки міфологізований, — каже піар-директорка гольф-клубу "Суперіор" Анна Гін. — Хоча за бюджетом гольф можна порівняти з бальними танцями і тенісом. А може навіть і дешевше. Дитяча школа гольфу у нас коштує 1 200 гривень на місяць. Прийти просто пограти, потренувати дальній удар — кошик м'ячів коштує 250 гривень".

Дитячий гольф: як це працює

Якщо ви хочете залучити дитину до спорту, але турбуєтеся про її здоров'я, то гольф — те, що потрібно. Це не тільки весело, але корисно: одне поле виробляє кисню для 18 тисяч осіб при необхідній нормі людського споживання 750 грамів на добу. Крім того, граючи в гольф, потрібно пройти 18 лунок. Тож ваша дитина як мінімум 4 години проведе на свіжому повітрі.

"Мій син почав тренуватися в 3,5 роки. У дитячу школу гольфу приймають з 4 років. Але знаєте, гольф — це вид спорту, де немає вікових обмежень. Деякі стають гольфістами навіть у 65 років і досягають неймовірних результатів, а головне зміцнюють своє здоров'я.

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За 200 гривень ви віддаєте дитину на групове тренування, їй видадуть інвентар, і професійний тренер працюватиме з вашою дитиною. У кожному гольф-клубі існує ця дитяча секція. Якщо ви хочете покращувати показники, то можна підключити індивідуальні тренування та участь у турнірах. Федерація гольфу України, зі свого боку, робить все, щоб ці турніри були доступні масовій аудиторії. Дітей приваблює не тільки змагальний складник, але і яскрава церемонія нагородження з якимось заходом", — розповідає віце-президентка Федерації гольфу України Марія Орлова.

[ + – ] Українці вже перемагають на міжнародних турнірах із гольфу Фото: Ukranian Golf Federation

Федерація гольфу України дала можливість воїнам АТО безкоштовно грати і тренуватися, для відновлення після фізичних і психологічних травм, і деякі з військових вже беруть участь у міжнародних змаганнях.

З урахуванням того, що Федерація гольфу робить акцент на дитячий гольф, в Україні проводяться турніри в рамках Всеукраїнського туру. Різні діти можуть спробувати себе в різних сітках. За підсумками цього туру, дитина може потрапити до юніорської збірної України. Ще 3-4 роки тому в Україні проводилося дуже мало дитячих турнірів, у той час, як зараз і їхня кількість зросла, і кількість охочих взяти участь також: на один з останніх, за даними Федерації гольфу, зареєструвалися майже 70 учасників.

[ + – ] Нагородження учасників дитячого турніру Фото: Ukranian Golf Federation

У недалекому майбутньому в Україні може відбутися й один із великих дитячих турнірів: US Kids Golf. І якщо все вийде, українські гравці зможуть потрапляти в рейтинги і брати участь на чемпіонатах світу та Європи у віковій категорії до 14-15 років.

"Перш за все, наше завдання — це організація турнірів серії US Kids Golf для дітей різного віку (з 5 до 16). Це дає можливість великій кількості дітей набиратися турнірного досвіду та покращувати свої гандикапи, а переможці отримують право представляти Україну на чемпіонатах світу та Європи. Я їздила на ці змагання з 5-річним сином і можу сказати, що представляти свою країну, знайомитися з гольфістами з інших країн, змагатися з ними, дружити — це дає неймовірні емоції. І це не тільки ігровий розвиток, але й соціалізація дітей", — говорить Марія Орлова.