В шаге от группы Лиги чемпионов: где смотреть трансляцию матча "Шахтер" - "Монако"

Вице-чемпион Украины имеет хорошие шансы попасть в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы

В среду, 25 августа, состоится ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и футбольным клубом "Монако".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

На этой стадии противостояние соперников складывается из двух матчей. Первая встреча состоялась в Монако 17 августа и завершилась победой "Шахтера" со счетом 1:0. Ответный матч решено провести в Харькове, поскольку основной стадион "горняков" в сезоне 2021/2022 НСК "Олимпийский" буквально накануне принимал большой концерт, посвященный Дню Независимости Украины.

Кадровые потери "Шахтера"

Донецкий клуб за несколько дней до ответной встречи с "Монако" получил неприятную новость: команде не поможет основной голкипер Анатолий Трубин. Изначально предполагалось, что повреждение мениска, которое голкипер получил перед матчем против "Черноморца" в чемпионате Украины, оставит его вне игры на срок до трех месяцев.

Это означает, что в сегодняшней игре с первых минут, с высокой долей вероятности, в воротах появится опытнейший Андрей Пятов. К слову, одновременные травмы Трубина и голкипера "Динамо" Георгия Бущана заставили Пятова поменять решение о завершении карьеры в национальной сборной Украины — он получил вызов от нового главного тренера Александра Петракова на ближайшие матчи главной команды страны.

"Шахтер" — "Монако": котировки букмекеров на матч

Если перед первым матчем букмекеры явным фаворитом считали "Монако", то на этот раз шансы соперников на успех в конкретной игре примерно равны. Одна из контор на победу "Шахтера" дает коэффициент 2.96, на ничью — 3.50, а на победу гостей — 2.59. В схожем ключе выглядят котировки и другой крупной компании: 2.80 на победу "Шахтера", 3.45 на ничью и 2.45 — на победу "Монако".

[ + – ] Тренировка "Шахтера" перед матчем с "Монако" в Харькове

Жесткий арбитр: дважды удалял Тараса Степаненко

Матч "Шахтер" — "Монако" будет обслуживать бригада арбитров во главе с британцем Энтони Тейлором. Он известен своим странным отношением к полузащитнику "Шахтера" и сборной Украины Тарасу Степаненко: 2,5 года назад, во время матча 1/16 Лиги Европы между "Шахтером" и "Айнтрахтом" он удалил украинца, показав ему две желтые карточки. В октябре того же года Тейлор судил матч Украина — Португалия и снова удалил Степаненко. На вопрос журналистов о том, что с этим делать, Роберто Де Дзерби уверенно ответил: "Он может удалить Степаненко третий раз. Самое главное, чтобы мы завтра квалифицировались".

[ + – ] Пресс-конференция Роберто Де Дзерби и Андрея Пятова

Где смотреть матч Лиги чемпионов "Шахтер" — "Монако"