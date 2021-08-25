За крок від групи Ліги чемпіонів: де дивитися трансляцію матчу "Шахтар" — "Монако"

Віце-чемпіон України має хороші шанси потрапити в груповий етап найпрестижнішого клубного турніру Європи

У середу, 25 серпня, відбудеться матч-відповідь плей-оф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і футбольним клубом "Монако".

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На цій стадії протистояння суперників складається з двох матчів. Перша зустріч відбулася в Монако 17 серпня і завершилася перемогою "Шахтаря" з рахунком 1: 0. Матч-відповідь вирішено провести в Харкові, оскільки основний стадіон "гірників" у сезоні 2021/2022 НСК "Олімпійський" буквально напередодні приймав великий концерт, присвячений Дню Незалежності України.

Кадрові втрати "Шахтаря"

Донецький клуб за кілька днів до матчу-відповіді з "Монако" отримав неприємну новину: команді не допоможе основний голкіпер Анатолій Трубін. Спочатку передбачалося, що пошкодження меніска, яке голкіпер отримав перед матчем проти "Чорноморця" в чемпіонаті України, залишить його поза грою на строк до трьох місяців.

Це означає, що в сьогоднішній грі з перших хвилин, з високою часткою ймовірності, у воротах з'явиться досвідчений Андрій Пятов. До слова, одночасні травми Трубіна і голкіпера "Динамо" Георгія Бущана змусили Пятова змінити рішення про завершення кар'єри в національній збірній України — він отримав виклик від нового головного тренера Олександра Петракова на найближчі матчі головної команди країни.

"Шахтар" — "Монако": котирування букмекерів на матч

Якщо перед першим матчем букмекери явним фаворитом вважали "Монако", то цього разу шанси суперників на успіх у конкретній грі приблизно рівні. Одна з контор на перемогу "Шахтаря" дає коефіцієнт 2.96, на нічию — 3.50, а на перемогу гостей — 2.59. У схожому ключі виглядають котирування й іншої великої компанії: 2.80 на перемогу "Шахтаря", 3.45 на нічию і 2.45 — на перемогу "Монако".

[ + – ] Тренування "Шахтаря" перед матчем з "Монако" в Харкові

Жорсткий арбітр: двічі видаляв Тараса Степаненка

Матч "Шахтар" — "Монако" буде обслуговувати бригада арбітрів на чолі з британцем Ентоні Тейлором. Він відомий своїм дивним ставленням до півзахисника "Шахтаря" і збірної України Тараса Степаненка: 2,5 роки тому, під час матчу 1/16 Ліги Європи між "Шахтарем" і "Айнтрахтом" він видалив українця, показавши йому дві жовті картки. У жовтні того ж року Тейлор судив матч Україна — Португалія і знову видалив Степаненка. На запитання журналістів про те, що з цим робити, Роберто Де Дзербі впевнено відповів: "Він може видалити Степаненка втретє. Найголовніше, щоб ми завтра кваліфікувалися".

[ + – ] Пресконференція Роберто Де Дзербі та Андрія Пятова

Де дивитися матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Монако"