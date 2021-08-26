Добро возвращается. Борчихе Коляденко, подарившей тренеру свое жилье, повторно выделили квартиру

Спортсменке и тренеру выдали сертификаты на 100 тысяч гривен. Вскоре будет поставлен вопрос о присвоении Коляденко звания почетного гражданина Ирпеня.

История Ирины Коляденко – бронзового призера Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе, которая благодаря своей медали получила квартиру, а затем передала ее своему тренеру, – получила свое продолжение. Как сообщает "5 канал", городские власти Ирпеня подарили ей сертификат на еще одно жилье.

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По словам мэра Ирпеня Александра Маркушина, для Украины подарить кому-либо жилье — это беспрецедентный поступок, а потому городские власти "не могли стоять в стороне".

"И мы дали еще одну квартиру нашей медалистке. Для Ирпеня она чемпионка, мы ее очень любим и в дальнейшем будем поддерживать нашу Ирину Коляденко", — сказал городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Помимо этого, как пишет "Укринформ", спортсменке и ее наставнику Владимиру Яременко власти города подарили сертификаты на 100 тысяч гривен. Также борчиха получила благодарность за весомый вклад в развитие отечественного спорта и популяризацию города во всем мире путем получения "бронзы" на Токийских играх.

Мэр города отметил, что когда депутаты горсовета соберутся в следующий раз на сессии, будет поставлен вопрос о присвоении Коляденко звания почетного гражданина Ирпеня.

Сама Коляденко заявляет, что тренеров в Украине зачастую оставляют без внимания, и она бы хотела, чтобы эта ситуация изменилась.

Напомним, что бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко получила квартиру в Ирпене от главы Киевской ОГА Василия Володина. Несмотря на то, что у 22-летней девушки нет собственного жилья, но она решила подарить эту квартиру своему тренеру Владимиру Яременко. Как заявила сама Коляденко, в Украине тренеров часто оставляют без внимания, но она хочет отблагодарить наставника, который работает с ней уже 8 лет.