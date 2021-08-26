Добро повертається. Борчині Коляденко, яка подарувала тренеру своє житло, повторно виділили квартиру

Спортсменці і тренеру видали сертифікати на 100 тисяч гривень. Незабаром буде порушено питання про присвоєння Коляденко звання почесної громадянки Ірпеня.

Історія Ірини Коляденко — бронзової призерки Олімпійських ігор у Токіо з вільної боротьби, яка завдяки своїй медалі отримала квартиру, а потім передала її своєму тренеру, — отримала своє продовження. Як повідомляє "5 канал", міська влада Ірпеня подарувала їй сертифікат на ще одне житло.

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За словами мера Ірпеня Олександра Маркушина, для України подарувати комусь житло — це безпрецедентний вчинок, а тому міська влада "не могла стояти осторонь".

"І ми дали ще одну квартиру нашій медалістці. Для Ірпеня вона чемпіонка, ми її дуже любимо і надалі будемо підтримувати нашу Ірину Коляденко", — сказав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

Крім цього, як пише "Укрінформ", спортсменці та її наставнику Володимиру Яременку влада міста подарувала сертифікати на 100 тисяч гривень. Також борчиня отримала подяку за вагомий внесок у розвиток вітчизняного спорту та популяризацію міста в усьому світі шляхом отримання "бронзи" на Токійських іграх.

Мер міста зазначив, що коли депутати міськради зберуться наступного разу на сесії, буде порушено питання про присвоєння Коляденко звання почесної громадянки Ірпеня.

Сама Коляденко заявляє, що тренерів в Україні часто залишають без уваги, і вона б хотіла, щоб ця ситуація змінилася.

Нагадаємо, що бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо з вільної боротьби Ірина Коляденко отримала квартиру в Ірпені від голови Київської ОДА Василя Володіна. Незважаючи на те, що у 22-річної дівчини немає власного житла, але вона вирішила подарувати цю квартиру своєму тренеру Володимиру Яременку. Як заявила сама Коляденко, в Україні тренерів часто залишають без уваги, але вона хоче віддячити наставнику, який працює з нею вже 8 років.