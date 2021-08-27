Моуриньо летит в Запорожье. "Заря" сразится с "Ромой" в групповом раунде Лиги конференций

Кроме римского клуба соперниками украинцев станут футболисты из Норвегии и Болгарии.

В пятницу, 27 августа в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021-2022 года, сообщает Sport.ua.

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По результатам этой жеребьевки стали известны соперники этого периода соревнований луганского футбольного клуба "Заря".

На групповой стадии "Заря" сыграет с "Ромой", а также футбольными клубами ЦСКА (София) и "Буде-Глимт" (Норвегия).

[ + – ] Результаты жеребьевки

Те команды, которые победят в восьми группах Лиги конференций, напрямую выйдут в 1/8 финала.

За оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала сразятся команды, занявшие в группах вторые места. Их соперниками станут команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы.

Также известны даты проведения матчей группового раунда Лиги конференций:

Первый тур – 16 сентября

Второй тур – 30 сентября

Третий тур – 21 октября

Четвертый тур – 4 ноября

Пятый тур – 25 ноября

Шестой тур – 9 декабря

Напомним, в Запорожье в четверг, 26 августа прошел матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду" со счетом 2:3.

Также известно, что полтавский футбольный клуб "Ворскла" неудачно стартовал в Лиге конференций, сыграв вничью с финским клубом "КуПС".