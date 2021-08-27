Моуриньо летит в Запорожье. "Заря" сразится с "Ромой" в групповом раунде Лиги конференций
Кроме римского клуба соперниками украинцев станут футболисты из Норвегии и Болгарии.
В пятницу, 27 августа в Стамбуле (Турция) состоялась жеребьевка группового раунда Лиги конференций 2021-2022 года, сообщает Sport.ua.
По результатам этой жеребьевки стали известны соперники этого периода соревнований луганского футбольного клуба "Заря".
На групповой стадии "Заря" сыграет с "Ромой", а также футбольными клубами ЦСКА (София) и "Буде-Глимт" (Норвегия).
Те команды, которые победят в восьми группах Лиги конференций, напрямую выйдут в 1/8 финала.
За оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала сразятся команды, занявшие в группах вторые места. Их соперниками станут команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы.
Также известны даты проведения матчей группового раунда Лиги конференций:
- Первый тур – 16 сентября
- Второй тур – 30 сентября
- Третий тур – 21 октября
- Четвертый тур – 4 ноября
- Пятый тур – 25 ноября
- Шестой тур – 9 декабря
Напомним, в Запорожье в четверг, 26 августа прошел матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы, в котором луганская "Заря" проиграла венскому "Рапиду" со счетом 2:3.
Также известно, что полтавский футбольный клуб "Ворскла" неудачно стартовал в Лиге конференций, сыграв вничью с финским клубом "КуПС".