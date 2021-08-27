Моуріньйо летить у Запоріжжя. "Зоря" зіграє з "Ромою" в груповому раунді Ліги конференцій
Крім римського клубу, суперниками українців стануть футболісти з Норвегії та Болгарії.
У п'ятницю, 27 серпня в Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового раунду Ліги конференцій 2021-2022 року, повідомляє Sport.ua.
За результатами жеребкування стали відомі суперники цього періоду змагань луганського футбольного клубу "Зоря".
На груповій стадії "Зоря" зіграє з "Ромою", а також футбольними клубами ЦСКА (Софія) і "Буде-Глімт" (Норвегія).
Ті команди, які переможуть у восьми групах Ліги конференцій, безпосередньо вийдуть у 1/8 фіналу.
За решту вісім путівок у 1/8 фіналу змагатимуться команди, які зайняли в групах другі місця. Їхніми суперниками стануть команди, які займуть треті місця в групах Ліги Європи.
Також відомі дати проведення матчів групового раунду Ліги конференцій:
- Перший тур — 16 вересня
- Другий тур — 30 вересня
- Третій тур — 21 жовтень
- Четвертий тур — 4 листопада
- П'ятий тур — 25 листопада
- Шостий тур — 9 грудня
Нагадаємо, в Запоріжжі у четвер, 26 серпня відбувся матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду" з рахунком 2:3.
Також відомо, що полтавський футбольний клуб "Ворскла" невдало стартував у Лізі конференцій, зігравши внічию з фінським клубом "КуПС".