Моуріньйо летить у Запоріжжя. "Зоря" зіграє з "Ромою" в груповому раунді Ліги конференцій

Крім римського клубу, суперниками українців стануть футболісти з Норвегії та Болгарії.

У п'ятницю, 27 серпня в Стамбулі (Туреччина) відбулося жеребкування групового раунду Ліги конференцій 2021-2022 року, повідомляє Sport.ua.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За результатами жеребкування стали відомі суперники цього періоду змагань луганського футбольного клубу "Зоря".

На груповій стадії "Зоря" зіграє з "Ромою", а також футбольними клубами ЦСКА (Софія) і "Буде-Глімт" (Норвегія).

[ + – ] результати жеребкування

Ті команди, які переможуть у восьми групах Ліги конференцій, безпосередньо вийдуть у 1/8 фіналу.

За решту вісім путівок у 1/8 фіналу змагатимуться команди, які зайняли в групах другі місця. Їхніми суперниками стануть команди, які займуть треті місця в групах Ліги Європи.

Також відомі дати проведення матчів групового раунду Ліги конференцій:

Перший тур — 16 вересня

Другий тур — 30 вересня

Третій тур — 21 жовтень

Четвертий тур — 4 листопада

П'ятий тур — 25 листопада

Шостий тур — 9 грудня

Нагадаємо, в Запоріжжі у четвер, 26 серпня відбувся матч плей-офф раунду кваліфікації Ліги Європи, в якому луганська "Зоря" програла віденському "Рапіду" з рахунком 2:3.

Також відомо, що полтавський футбольний клуб "Ворскла" невдало стартував у Лізі конференцій, зігравши внічию з фінським клубом "КуПС".