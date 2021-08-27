"Буду любить Турин до последних дней": Криштиану Роналду трогательно попрощался с "Ювентусом"

Ушедший в "Манчестер Юнайтед" футболист признал, что достичь всех поставленных целей в "Ювентусе" не удалось, но при этом клуб стал частью его истории.

Нападающий и капитан португальской сборной по футболу Криштиану Роналду, о переходе которого в "Манчестер Юнайтед" стало известно совсем недавно, записал трогательное прощание, адресованное его предыдущей командой — туринскому "Ювентусу". Соответствующее письмо с подкрепленным к нему видео футболист опубликовал на своей странице Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Сегодня я выхожу из замечательного клуба, самого большого в Италии и, безусловно, одного из самых больших во всей Европе. Я отдал свое сердце и душу за "Ювентус", и я всегда буду любить Турин, до последних дней", — написал футболист.

По словам Роналду, игроки и болельщики "Ювентуса" всегда хорошо к нему относились, за что он хотел отблагодарить в каждой игре. При этом нападающий признал, что добиться всего желаемого за время его пребывания в итальянском клубе не получилось. При этом, как считает Роналжу, вместе они "написали довольно красивую историю".

Футболист заявил, что "Ювентус" останется частью его истории, а сам он — останется частью итальянского клуба.

"Италия, Ювентус, Турин, tifosi bianconeri, вы будете всегда в моем сердце", — резюмировал игрок.

На видео, которое опубликовал Роналду, запечатлены основные моменты его пребывания в клубе.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду перешел из туринского "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". По разной информации, клуб из Англии предлагал "Ювентусу" за футболиста от 23 до 25 миллионов евро. Был подписан двухлетний контракт.

До этого журналисты писали, что Роналду решил перейти в "Манчестер Сити", но эти сведения не нашли подтверждения.

До этого Криштиану Роналду опроверг слухи о возвращении в мадридский "Реал".