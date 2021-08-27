"Буду любити Турин до останніх днів": Кріштіану Роналду зворушливо попрощався з "Ювентусом"

Футболіст, яий перейшов у "Манчестер Юнайтед", визнав, що досягти всіх поставлених цілей у "Ювентусі" не вдалося, але при цьому клуб став частиною його історії.

Нападник і капітан португальської збірної з футболу Кріштіану Роналду, про перехід якого в "Манчестер Юнайтед" стало відомо зовсім недавно, записав зворушливе прощання, адресоване його попередній команді — туринському "Ювентусу". Відповідний лист з підкріпленим до нього відео футболіст опублікував на своїй сторінці Instagram.

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"Сьогодні я виходжу з чудового клубу, найбільшого в Італії і, безумовно, одного з найбільших у всій Європі. Я віддав своє серце і душу за "Ювентус", і я завжди буду любити Турин, до останніх днів", — написав футболіст .

За словами Роналду, гравці та вболівальники "Ювентуса" завжди добре до нього ставилися, за що він хотів віддячити в кожній грі. При цьому нападник визнав, що домогтися всього бажаного за час його перебування в італійському клубі не вийшло. При цьому, як вважає Роналду, разом вони "написали досить гарну історію".

Футболіст заявив, що "Ювентус" залишиться частиною його історії, а сам він залишиться частиною італійського клубу.

"Італія, Ювентус, Турін, tifosi bianconeri, ви будете завжди в моєму серці", — резюмував гравець.

На відео, яке опублікував Роналду, відображені основні моменти його перебування в клубі.

Як повідомлялося раніше, Кріштіану Роналду перейшов з туринського "Ювентуса" в "Манчестер Юнайтед". За різною інформацією, клуб з Англії пропонував "Ювентусу" за футболіста від 23 до 25 мільйонів євро. Був підписаний дворічний контракт.

До цього журналісти писали, що Роналду вирішив перейти в "Манчестер Сіті", але ці відомості не підтвердилися.

До цього Кріштіану Роналду спростував чутки про повернення в мадридський "Реал".