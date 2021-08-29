480 тысяч фунтов в неделю. Роналду – cамый высокооплачиваемый футболист в Англии

Португальская легенда футбола не имеет себе равных в 36 лет.

Стала известна зарплата португальского нападающего Криштиану Роналду после возвращения в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mail.

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По данным источника, Роналду станет самым высокооплачиваемым футболистом в нынешнем сезоне чемпионата Англии с зарплатой в 480 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Также источник отмечает, что такой зарплаты все равно не хватит Криштиану Роналду, чтобы стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Лионель Месси в "ПСЖ" будет зарабатывать 1 миллион фунтов в месяц (часть своей зарплаты аргентинец будет получать в криптовалюте), а бразилец Неймар – 600 тысяч фунтов.

На 30 тысяч фунтов меньше заработает новичок "Челси" и лучший бомбардир прошлого чемпионата Италии в составе миланского "Интера" Ромелу Лукаку – 450 тысяч фунтов в неделю с учетом бонусов.

Тройку самых богатых футболистов Англии закрывает бельгийский лидер "Манчестер Сити", пропустивший большую часть прошлого сезона из-за травмы, Кевин Де Брейне – 385 тысяч фунтов в неделю. Его новый одноклубник полузащитник Джек Грилиш будет зарабатывать 380 тысяч фунтов, учитывая бонусы за различные индивидуальные достижения.

Пятерку самых дорогих футболистов чемпионатов Англии замыкает испанский вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хея, который в прошлом сезоне даже не был основным вратарем, деля позицию вратаря в стартовом составе поровну с молодым английским вратарем Дином Хендерсоном.

Любопытно, что сразу 7 футболистов из 10 самых высокооплачиваемых в Анлии выступают за один из манчестерских грандов – "Манчестер Юнайтед" либо "Манчестер Сити", а обладатель Лиги чемпионов – "Челси" – имеет лишь одного футболиста в топе самых высокооплачиваемых.