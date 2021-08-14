Месси получил часть гонорара в ПСЖ в токенах фанатов, – Reuters

Токены составляют значительную часть "приветственного пакета" футболиста, который оценивается в 25-30 млн евро.

Лионель Месси, 34-летний аргентинец, покинул испанскую "Барселону" и 10 августа подписал двухлетний контракт с принадлежащим катарцам французским клубом "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Контракт включает опцион на третий год, но это не главная его особенность, передает Reuters.

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ПСЖ сообщил, что в "приветственный пакет" Месси включены так называемые токены фанатов – криптовалюта французского клуба. Клуб не раскрыл долю токенов в пакете, но сказал, что сумма была "значительной".

По данным СМИ, "приветственный пакет" Месси оценивается в 25–30 млн евро.

Токены (жетоны) фанатов – это тип криптовалюты, позволяющей ее владельцам голосовать по незначительным решениям, связанных с клубами. Такую криптовалюту в этом году выпустят чемпион английской премьер-лиги "Манчестер Сити" и итальянский "Милан". Бывший клуб Месси "Барселона" выпустил жетоны в прошлом году.

Клубы рассматривают токены как источник новых доходов, а сайт Socios.com, который предоставляет токены для ПСЖ и других ведущих клубов, утверждает, что токены они принесли клубам почти 200 млн долларов в 2021 году. При этом ПСЖ уже получает доход от сделки с Месси из-за роста стоимости их токенов.

Токен PSG, рыночная капитализация которого составляет около 52 млн долларов, взлетел на 130% всего за пять дней на фоне слухов о приезде Месси до рекордно высокого уровня в 58 долларов 10 августа. По данным веб-сайта CoinMarketCap, сейчас цена упала до 40 долларов.

ПСЖ заявил, что после сообщений о том, что Месси собирается присоединиться к клубу, объем торгов токенами фанатов превысил 1,2 млрд долларов за дни, предшествовавшие приезду шестикратного обладателя "Золотого мяча" в клуб, говорится в сообщении.

"Мы смогли взаимодействовать с новой глобальной аудиторией, создав значительный поток цифровых доходов", – сказал Марк Армстронг, директор по связям с общественностью ПСЖ.

Новые продажи токенов принесли около 30 млн евро прибыли, и ПСЖ из этой суммы досталось не менее половины, пишет Reuters.

Как биткойн и другие цифровые валюты, токены фанатов можно продавать на биржах. Но как и все другие криптовалюты они склонны к резким колебаниям цен.

При этом практика показывает, что динамика цен на токены фанатов может иметь мало отношения к результатам, которые футбольные клубы демонстрируют на поле.

Напомним, Месси присоединился к ПСЖ на правах свободного агента после провала своих переговоров о новом соглашении с каталонцами.

Месси не смог сдержать слез, прощаясь на пресс-конференции с "Барселоной". Вытирая слезы, футболист использовал бумажную салфетку. Каким-то образом она попала к одному из присутствовавших, и он выставил ее на аукционе Mercadolibre.