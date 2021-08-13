Салфетку со слезами Месси продают на аукционе за миллион долларов (фото, видео)

В описании к лоту сказано, что на салфетке есть генетический материал футболиста, пригодный для клонирования.

Знаменитый аргентинский нападающий Лионель Месси не смог сдержать слез, прощаясь на пресс-конференции с футбольным клубом "Барселона".

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При этом, вытирая слезы, нападающий использовал бумажную салфетку. Каким-то образом она попала к одному из присутствовавших на пресс-конференции, и он выставил ее на аукционе Mercadolibre.

Причем, стартовая цена бумажного платка, которой пользовался форвард, составляет один миллион долларов.

В описании к лоту сказано, что продается платок со слизисто-генетическим материалом Месси.

"Пригодно для клонирования в будущем. Морщинистый, однако в хорошем состоянии", – говорится в тексте под лотом.

[ + – ] Лот с салфеткой

Напомним, Лионель Месси не сдержал слез во время прощальной пресс-конференции, посвященной его уходу из ФК "Барселона".

[ + – ] Прощальная пресс-конференция Месси

5 августа появилась информация, что аргентинский нападающий Лионель Месси больше не будет играть за футбольный клуб "Барселона".

На следующий день стало известно, что "Барселона" отказалась принять условия сделки между руководством Ла Лиги и инвестиционным фондом CVC. Каталонцы должны был получить 270 миллионов, однако в "Барселоне" заявили, что все равно считают сделку несправедливой.

6 августа официальный сайт и социальные сети "Барселоны" опубликовали трогательное видео, в котором попрощались с легендарным футболистом, отметив его лучшие моменты в карьере за "блаугранас".