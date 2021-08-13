Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за мільйон доларів (фото, відео)

В описі до лота сказано, що на серветці є генетичний матеріал футболіста, придатний для клонування.

Знаменитий аргентинський нападник Ліонель Мессі не зміг стримати сліз, прощаючись на пресконференції з футбольним клубом "Барселона".

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При цьому, витираючи сльози, нападник використав паперову серветку. Якимось чином вона потрапила до одного з присутніх на пресконференції, і він виставив її на аукціоні Mercadolibre.

Причому, стартова ціна паперової хустинки, якою користувався форвард, становить один мільйон доларів.

В описі до лота сказано, що продається хустинка зі слизисто-генетичним матеріалом Мессі.

"Придатний для клонування в майбутньому. Зморшкувата, проте в хорошому стані", — йдеться у тексті під лотом.

[ + – ] Лот з серветкою

Нагадаємо, Ліонель Мессі не стримав сліз під час прощальної пресконференції, присвяченій його відходу з ФК "Барселона".

[ + – ] Прощальна пресконференція Мессі

5 серпня з'явилася інформація, що аргентинський нападник Ліонель Мессі більше не гратиме за футбольний клуб "Барселона".

Наступного дня стало відомо, що "Барселона" відмовилася прийняти умови угоди між керівництвом Ла Ліги і інвестиційним фондом CVC. Каталонці мали отримати 270 мільйонів, однак в "Барселоні" заявили, що все одно вважають угоду несправедливою.

6 серпня офіційний сайт і соціальні мережі "Барселони" опублікували зворушливе відео, в якому попрощалися з легендарним футболістом, відмітивши його кращі моменти в кар'єрі за "блаугранас".