Мессі отримав частину гонорару в ПСЖ в токенах фанатів, — Reuters

Токени складають значну частину "вітального пакету" футболіста, який оцінюється в 25-30 млн євро.

Ліонель Мессі, 34-річний аргентинець, покинув іспанську "Барселону" і 10 серпня підписав дворічний контракт з французьким клубом "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ). Контракт включає опціон на третій рік, але це не головна його особливість, передає Reuters.

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ПСЖ повідомив, що в "вітальний пакет" Мессі включені так звані токени фанатів — криптовалюта французького клубу. Клуб не розкрив частку токенів в пакеті, але сказав, що сума була "значною".

За даними ЗМІ, "вітальний пакет" Мессі оцінюється в 25-30 млн євро.

Токени (жетони) фанатів — це тип криптовалюти, що дозволяє її власникам голосувати за незначними рішеннями, пов'язаними з клубами. Таку криптовалюту цьогоріч випустять чемпіон англійської прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" і італійський "Мілан". Колишній клуб Мессі "Барселона" випустив жетони торік.

Клуби розглядають токени як джерело нових доходів, а сайт Socios.com, який надає токени для ПСЖ і інших провідних клубів, стверджує, що токени принесли клубам майже 200 млн доларів у 2021 році. При цьому ПСЖ вже отримує дохід від угоди з Мессі через зростання вартості його токенів.

Токен PSG, ринкова капіталізація якого становить близько 52 млн доларів, злетів на 130% всього за п'ять днів на тлі чуток про приїзд Мессі до рекордно високого рівня в 58 доларів 10 серпня. За даними вебсайту CoinMarketCap, зараз ціна впала до 40 доларів.

ПСЖ заявив, що після повідомлень про те, що Мессі збирається приєднатися до клубу, обсяг торгів токенами фанатів перевищив 1,2 млрд доларів за дні, що передували приїзду шестиразового володаря "Золотого м'яча" в клуб, говориться в повідомленні.

"Ми змогли взаємодіяти з новою глобальною аудиторією, створивши значний потік цифрових доходів", — сказав Марк Армстронг, директор зі зв'язків з громадськістю ПСЖ.

Нові продажи токенов принесли близько 30 млн євро прибутку, і ПСЖ з цієї суми дісталося не менше половини, пише Reuters.

Як біткойн і інші цифрові валюти, токени фанатів можна продавати на біржах. Але як і всі інші криптовалюти вони схильні до різких коливань цін.

При цьому практика показує, що динаміка цін на токени фанатів може мати мало відношення до результатів, які футбольні клуби демонструють на полі.

Нагадаємо, Мессі приєднався до ПСЖ на правах вільного агента після провалу своїх переговорів про нову угоду з каталонцями.

Мессі не зміг стримати сліз, прощаючись на пресконференції з "Барселоною". Витираючи сльози, футболіст використовував паперову серветку. Якимось чином вона потрапила до одного з присутніх, і він виставив її на аукціоні Mercadolibre.