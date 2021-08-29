480 тисяч фунтів на тиждень. Роналду — cамий високооплачуваний футболіст в Англії

Португальська легенда футболу не має собі рівних в 36 років.

Стала відома зарплата португальського нападаючого Кріштіану Роналду після повернення в "Манчестер Юнайтед", повідомляє Daily Mail.

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За даними джерела, Роналду стане найбільш високооплачуваним футболістом в нинішньому сезоні чемпіонату Англії з зарплатою в 480 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

Також джерело зазначає, що такої зарплати все одно не вистачить Кріштіану Роналду, щоб стати найбільш високооплачуваним футболістом у світі. Ліонель Мессі в "ПСЖ" буде заробляти 1 мільйон фунтів на місяць (частину своєї зарплати аргентинець буде отримувати в криптовалюта ), а бразилець Неймар — 600 тисяч фунтів.

На 30 тисяч фунтів менше запрацює новачок "Челсі" і кращий бомбардир минулого чемпіонату Італії у складі міланського "Інтера" Ромелу Лукаку — 450 тисяч фунтів на тиждень з урахуванням бонусів.

Трійку найбагатших футболістів Англії закриває бельгійський лідер "Манчестер Сіті", який пропустив більшу частину минулого сезону через травму, Кевін Де Брейне — 385 тисяч фунтів на тиждень. Його новий одноклубник півзахисник Джек Гріліш буде заробляти 380 тисяч фунтів, враховуючи бонуси за різні індивідуальні досягнення.

П'ятірку найдорожчих футболістів чемпіонатів Англії замикає іспанський воротар "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хея, який у минулому сезоні навіть не був основним воротарем, ділячи позицію воротаря в стартовому складі порівну з молодим англійським воротарем Діном Хендерсоном.

Цікаво, що відразу 7 футболістів з 10 найбільш високооплачуваних в Анліі виступають за один з манчестерських грандів — "Манчестер Юнайтед" або "Манчестер Сіті", а володар Ліги чемпіонів — "Челсі" — має лише одного футболіста в топі найбільш високооплачуваних.