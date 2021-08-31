Теннисист во время матча потерял обувь и продолжил играть в носках (видео)

В матче Открытого чемпионата США случился курьезный эпизод.

Норвежский теннисист Каспер Рууд испытал курьезные проблемы во время матча Открытого чемпионата США против Ючи Сугиту.

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Во время розыгрыша у теннисиста слетела с ноги обувь, но спортсмен не растерялся и попытался доиграть розыгрыш, несмотря на неудобство. Норвежец попросту продолжил игру в носках.

Любопытно, что курьез не повлиял на игру теннисиста и он сумел победить в этом матче и выйти во второй тур соревнований. Он обыграл Ючи Сугиту в трех сетах – 6:3, 6:2, 6:2.

Кроме того, на US Open 20-летняя американка Алисия Паркс установила новый рекорд турнира по силе подачи – она подала мяч со скоростью 208 км/ч, побив рекорд Серены Уильямс на Открытом чемпионате США, который держался с 2007 года. Любопытно, что американка попала на турнир по счастливой случайности, поскольку получила wild card на участие в Открытом чемпионате Америки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эффектно стартовала на этом же турнире среди женщин и без проблем вышла в следующий круг. Другая украинка Ангелина Калинина также преодолела первый круг, однако в следующем раунде встретится с именитой Анжелик Кербер, которая на своем пути обыграла еще одну украинку Даяну Ястремскую.

Курьезный момент недавно приключился и в матче второй аргентинской футбольной лиги. Тогда арбитр встречи сломал руку, споткнувшись о футболиста, который присел, чтобы завязать себе шнурки. Согласно регламенту турнира, его заменил резервный арбитр в перерыве, поскольку судья не смог продолжить игру из-за травмы и отправился в больницу.