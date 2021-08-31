Тенісист під час матчу загубив взуття і продовжив грати в шкарпетках (відео)

У матчі Відкритого чемпіонату США трапився курйозний епізод.

Норвезький тенісист Каспер Рууд отримав курйозні проблеми під час матчу Відкритого чемпіонату США проти Ючі Сугіта.

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Під час розіграшу у тенісиста злетіло з ноги взуття, але спортсмен не розгубився і спробував дограти розіграш, незважаючи на незручність. Норвежець просто продовжив гру в шкарпетках.

Цікаво, що курйоз не вплинув на гру тенісиста і він зумів перемогти в цьому матчі та вийти в другий тур змагань. Він обіграв Ючі Сугіта в трьох сетах — 6:3, 6:2, 6:2.

Крім того, на US Open 20-річна американка Алісія Паркс встановила новий рекорд турніру за силою подачі — вона подала м'яч зі швидкістю 208 км/год, побивши рекорд Серени Вільямс на Відкритому чемпіонаті США, який тримався з 2007 року. Цікаво, що американка потрапила на турнір завдяки щасливому випадку, оскільки отримала wild card на участь у Відкритому чемпіонаті Америки.

Перша ракетка України Еліна Світоліна ефектно стартувала на цьому ж турнірі серед жінок і без проблем вийшла в наступне коло. Інша українка Ангеліна Калініна також подолала перше коло, проте в наступному раунді зустрінеться з іменитою Анжелік Кербер, яка на своєму шляху обіграла ще одну українку Даяну Ястремську.

Курйозний момент недавно стався і в матчі другої аргентинської футбольної ліги. Тоді арбітр зустрічі зламав руку, спіткнувшись об футболіста, який присів, щоб зав'язати собі шнурки. Згідно з регламентом турніру, його замінив резервний арбітр у перерві, оскільки суддя не зміг продовжити гру через травму і відправився в лікарню.