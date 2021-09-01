Киевское "Динамо" отпустило легионера во Францию

Чемпион Украины отпустил блиставшего в прошлом сезоне игрока до конца сезона.

Киевское "Динамо" объявило об уходе люксембургского нападающего команды Жерсона Родригеса, сообщает официальный сайт киевлян.

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Футболист отправится в аренду во французский "Труа", который выступает в высшей лиге Франции и является его новичком.

На данный момент, клуб занимает последнее место в чемпионате Франции после четырех туров и сумел набрать лишь одно очко, три других матча команда проиграла. Клуб является одним из главных аутсайдеров сезона и будет бороться за то, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе Франции.

Стороны заключили годичное соглашение об аренде крайнего нападающего. В этом сезоне Жерсон Родригес успел провести три матча за чемпиона Украины, один из которых легионер провел в стартовом составе.

Ожидалось, что Жерсон Родригес продолжит карьеру в итальянской "Салернитане", которая стала новичком чемпионата Италии в этом сезоне, однако, судя по всему, стороны не сумели договориться о сотрудничестве. Итальянский клуб был заинтересован в покупке футболиста, а киевский клуб, похоже, больше хотел отдать футболиста в аренду, судя по тому, что случилось позже.

Также не завершились переходом слухи о переходе Владислава Супряги в итальянский клуб. Трансферное окно закрылось и клубы так и не успели договориться о переходе украинского нападающего.

Вчера, 31 августа, "Динамо" объявило о подписании контракта с бразильцем Витиньо, который может сыграть, как и на позиции вингера, на месте Жерсона Родригеса, так и на острие атаки. Это был важный обещанный трансфер от президента команды Игоря Суркиса.