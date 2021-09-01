Київське "Динамо" відпустило легіонера у Францію

Чемпіон України відпустив гравця, який відзначився в минулому сезоні, до кінця сезону.

Київське "Динамо" оголосило про відхід люксембурзького нападника команди Жерсона Родрігеса, повідомляє офіційний сайт киян.

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Футболіст вирушить в оренду у французький "Труа", який виступає у вищій лізі Франції і є його новачком.

Наразі клуб посідає останнє місце в чемпіонаті Франції після чотирьох турів і зумів набрати лише одне очко, три інші матчі команда програла. Клуб є одним із головних аутсайдерів сезону і буде боротися за те, щоб зберегти прописку у вищому дивізіоні Франції.

Сторони уклали річну угоду про оренду крайнього нападника. У цьому сезоні Жерсон Родрігес встиг провести три матчі за чемпіона України, один з яких легіонер провів у стартовому складі.

Очікувалося, що Жерсон Родрігес продовжить кар'єру в італійській "Салернітану", яка стала новачком чемпіонату Італії в цьому сезоні, однак, судячи з усього, сторони не зуміли домовитися про співпрацю. Італійський клуб був зацікавлений в покупці футболіста, а київський клуб, схоже, більше хотів віддати футболіста в оренду, судячи з того, що сталося пізніше.

Також не завершилися переходом чутки про перехід Владислава Супряги в італійський клуб. Трансферне вікно закрилося і клуби так і не встигли домовитися про перехід українського нападника.

Вчора, 31 серпня, "Динамо" оголосило про підписання контракту з бразильцем Вітіньйо, який може зіграти, як і на позиції вінгера, на місці Жерсона Родрігеса, так і на вістрі атаки. Це був важливий обіцяний трансфер від президента команди Ігоря Суркіса.