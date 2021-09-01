Теннисистка приостановила игру, чтобы спасти бабочку, но девочка-болбой ее убила (видео)

Японская теннисистка уже не впервые заботится о насекомых во время матча.

Бывшая первая ракетка мира теннисистка из Японии Наоми Осака поучаствовала в курьезном моменте во время матча первого круга Открытого чемпионата США, сообщает Yahoo Sports.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Японка поймала бабочку, которая летала над кортом, и мешала теннисистам играть, ударяясь о спортсменов и передала ее девочке, которая подает мячи, чтобы она вынесла ее за пределы корта.

Бабочка появилась на корте прямо посередине второго сета и ударилась Осаке прямо в лицо, японка решила приостановить матч, чтобы насекомое не мешало теннисистам и деликатно подняла бабочку, пытаясь не нанести насекомому вреда.

Однако девочка поняла просьбу избавиться от насекомого слишком буквально и растоптала бабочку прямо на глазах у всех зрителей и камер.

Зрители отреагировали шумом и возгласами на происходящее, поскольку девочке-болбою не стоило этого делать, однако было уже поздно.

Также на US Open произошел курьез с британским теннисистом Энди Марреем, который разозлился на своего соперника, который слишком часто брал туалетные паузы. Игрока подозревали, что он жульничал, чтобы перевести силы и даже получал подсказки от своего отца. Греческий теннисист затягивал время и получал предупреждения от арбитра встречи, но хитрые приемы имели свою цену – он сумел победить в этом матче. Циципас не раз попадался на подобном приеме, но против теннисиста не применяли никаких санкций.

Кроме того, недавно у теннисиста во время матча соскочила обувь с ноги и он продолжил играть в носках. Во время паузы он все-таки надел кроссовки и даже довел матч до победного счета.