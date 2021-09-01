Тенісистка призупинила гру, щоб врятувати метелика, але дівчинка-болбой його вбила (відео)

Японська тенісистка вже не вперше опікується комахами під час матчу.

Колишня перша ракетка світу тенісистка з Японії Наомі Осака взяла участь у курйозній ситуації під час матчу першого кола Відкритого чемпіонату США, повідомляє Yahoo Sports.

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Японка зловила метелика, який літав над кортом і заважав тенісистам грати, б'ючись об спортсменів, і передала його дівчинці, яка подає м'ячі, щоб вона винесла його за межі корту.

Метелик з'явилася на корті прямо посередині другого сету і вдарився Осаці прямо в обличчя, японка вирішила призупинити матч, щоб комаха не заважала тенісистам і делікатно підняла метелика, намагаючись не завдати комасі шкоди.

Однак дівчинка зрозуміла прохання позбутися комахи занадто буквально і розтоптала метелика прямо на очах у всіх глядачів і камер.

Глядачі відреагували шумом і вигуками на те, що відбувається, оскільки дівчинці-болбою не варто цього робити, однак було вже пізно.

Також на US Open стався курйоз з британським тенісистом Енді Марреєм, який розлютився на свого суперника, який занадто часто брав туалетні паузи. Гравця підозрювали, що він шахраював, щоб перевести сили й навіть отримувати підказки від свого батька. Грецький тенісист затягував час і отримував попередження від арбітра зустрічі, але хитрі прийоми мали свою ціну — він зумів перемогти в цьому матчі. Ціціпас не раз попадався на подібному прийомі, але проти тенісиста не застосовували ніяких санкцій.

Крім того, нещодавно у тенісиста під час матчу зіскочило взуття з ноги, і він продовжив грати в шкарпетках. Під час паузи він все-таки надів кросівки і навіть довів матч до переможного рахунку.