"Как вам мои шорты?" Борец-депутат Беленюк показал голый торс (фото)

Олимпийский чемпион Токио вышел из отпуска и приступил к тренировкам.

Чемпион Олимпиады в Токио борец и депутат партии "Слуга народа" Жан Беленюк опубликовал новое фото в Instagram.

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Украинец похвастался отличной физической формой после отпуска и пообщался со своими подписчиками.

Беленюк признался, что за время отпуска не поднимал ничего тяжелее вилки, а сейчас приступил к кардио-тренировкам.

Также спортсмен признался, что записался к реабилитологу, чтобы восстановиться после травмы плеча и надеется, что ему не придется делать операцию на руке. Кроме этого, Беленюк спросил у подписчиков, нравятся ли им его новые шорты.

Напомним, что Жан Беленюк выиграл первое золото для Украины на Олимпиаде в Токио. После победы спортсмен традиционно отметил успешное выступление танцем гопака на церемонии награждения.

После возвращения в Украину спортсмен столкнулся с фактом бытового расизма. Олимпийского чемпиона пытались спровоцировать на конфликт в Киеве, дело чуть не дошло до драки, но спортсмен сдержался и не наказал своего обидчика. Неизвестный оскорбил Беленюка, назвав его "обезьяной" и поинтересовался, "когда же он уедет в свою Африку".

Отметим, что золотая медаль Беленюку далась с огромными проблемами, спортсмен пережил ряд тяжелых травм, которые не давали ему возможности полноценно готовиться к Олимпиаде и показывать результаты на предыдущих соревнованиях. Спортсмен даже расплакался на флеш-интервью, поскольку был переполнен эмоциями. За три недели до старта в Токио он снова получил тяжелую травму и даже раздумывал, чтобы отказаться от участия на Олимпиаде в Токио.